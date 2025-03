Schoof onder vuur: premier heeft geen idee over invulling Europees defensiegeld

Bron: Het Parool

Dijk vroeg zich af waaraan het geld wordt besteed en of zo veel geld wel nodig is. Hij wees erop dat de Europese NAVO-landen nu al drie keer zoveel geld aan defensie besteden als Rusland .

Schoof was zichtbaar overvallen door vragen van Jimmy Dijk ( SP ) over de besteding van de 800 miljard euro die volgens de Europese Commissie nodig zijn om Europa te verdedigen.

De Tweede Kamer debatteerde op 18 maart met minister-president Dick Schoof over defensiegeld en de Europese top van donderdag en vrijdag. Opnieuw werd er gesteggeld over het 150 miljard tellende leningendeel van defensieplan ReArm Europe .

Door: Carla Joosten, redacteur Politiek

Dat er moet worden geïnvesteerd in de Europese defensie is zonneklaar, maar hoe en hoe er zal worden samengewerkt, dat is onduidelijk. Een Europees leger ligt niet voor de hand. Intensieve samenwerking, zoals Nederland ook al doet met Duitsland en België, wel.

De SP-leider had een punt. Wat Europa nodig heeft om zichzelf te verdedigen, is nog volstrekt onduidelijk. Henk Vermeer ( BBB ) wees er eveneens terecht op dat er meestal eerst een idee is waarna het geld volgt in plaats van andersom.

Het herbewapeningsplan is dringend nodig nu Amerika Europa niet meer vanzelfsprekend beschermt. Maar Dijk toonde aan dat ReArm Europe vooralsnog een lege huls is.

De Tweede Kamer maakte zich tot dinsdag vooral druk om de financiering van het Europese defensieplan ReArm Europe, niet over de vraag waaraan de miljarden worden besteed. Jimmy Dijk legde bloot dat ook premier Schoof nog geen idee had.

Een week eerder nog steunden regeringspartijen PVV, NSC en BBB de motie-Eerdmans (JA21) tegen het plan. Schoof kwam ermee in de problemen en moest urenlange gesprekken voeren met de fractieleiders en een zeven kantjes tellende brief produceren om zijn coalitie bij elkaar te houden.

Het aangaan van gemeenschappelijke schulden ligt ook na het bezweren van dit conflict nog altijd moeilijk bij de drie partijen. De oppositie wreef het de coalitie flink in.

Oppositie dient moties in over gezamenlijke schulden

Frans Timmermans en Henri Bontenbal (CDA) dienden zelfs een motie in die indruist tegen de wens van drie coalitiepartijen. Het tweetal vindt dat Schoof gemeenschappelijke schulden niet ter discussie moet stellen in Brussel.

Joost Eerdmans diende daarentegen weer een motie in om te voorkomen dat de EU-landen gezamenlijke schulden mogelijk maken. De Tweede Kamer stemt woensdag 19 maart over de moties. Eerdmans had bij de coalitie gesondeerd. Hij sluit niet uit dat hij opnieuw steun krijgt uit de coalitie.

Volgens Wilders wordt er op de Europese top nog helemaal niets besloten. Ook niet over de financiering en dus ook niet over de flexibelere begrotingsregels en individuele leningen aan lidstaten.

Zo vrij als een vogel

Schoof is volgens Wilders in Brussel zo vrij als een vogel om te onderhandelen over het defensieplan, maar de Kamer oordeelt later wel over waar Schoof mee terugkomt.

De Tweede Kamer blijft wel eensgezind over de steun aan Oekraïne, bleek tijdens het debat.