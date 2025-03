Waarom PVV-Statenlid dat doorreed op XR-demonstrant moet opstappen

Van Tiggelen geeft toe dat hij bewust door het spandoek reed, maar had naar eigen zeggen niet in de gaten dat er iemand gewond was geraakt. Hij weigert vooralsnog zijn excuses aan te bieden aan de vrouw.

Het Noord-Hollandse PVV -Statenlid Ronald van Tiggelen blijkt op maandag 3 maart bij het Provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem een Extinction Rebellion -activist te hebben aangereden. Vervolgens reed hij zonder te stoppen de parkeergarage in.

Door: Maria Bouwman, redacteur Onze Overheid

Of Ronald van Tiggelen de activist nu opzettelijk aanreed of niet, feit is dat hij heeft toegegeven bewust door een spandoek te zijn gereden. Iedereen met een rijbewijs weet dat wie in een onoverzichtelijke situatie dwars door een obstakel rijdt, het risico neemt dat daarachter iemand staat die gewond kan raken.

De actie van het Statenlid past in een verontrustende trend, waarbij automobilisten inrijden op demonstranten die de weg blokkeren. Dat gebeurde al in het Verenigd Koninkrijk en Italië, en in juli 2024 ook in Den Haag. De automobilist, die toen twee demonstranten verwondde, werd vorige week veroordeeld tot een taakstraf van 30 uur.

XR-demonstrant stond niet op de snelweg

Dat vooral de snelwegblokkades van Extinction Rebellion, dat demonstratieverboden vaak negeert, ergernis oproepen, is bekend. Maar de vrouw die door de PVV’er het ziekenhuis in werd gereden, stond niet op de snelweg. Ook was er geen sprake van een demonstratieverbod.

Bovendien rechtvaardigen ideologische verschillen en persoonlijke irritaties onder geen enkele omstandigheid het veroorzaken of riskeren van fysiek leed. Ook het aanmoedigen of goedpraten van geweld, zoals Jack van Gelder deed, moet hard worden aangepakt. Het leidt tot acceptatie van politiek geweld, wat funest is voor een democratie.

Ideologische conflicten niet met geweld uitvechten

Nederland is geen primitieve samenleving waar het recht van de sterkste geldt. Juist een politicus moet weten en uitdragen dat ideologische conflicten op de inhoud in het debat of in de rechtszaal worden uitgevochten, en niet met geweld.

Als Van Tiggelen ook maar enig respect heeft voor de democratie en voor het Statenlidmaatschap, biedt hij alsnog zijn excuses aan en stapt hij op. Het zou daarnaast een sterk signaal zijn als het kabinet, zoals de Partij voor de Dieren in Kamervragen heeft verzocht, deze actie publiekelijk en uitdrukkelijk zou veroordelen.