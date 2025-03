Pensioenreferendum? Goed idee, maar veel te laat

Die harde oordelen waren te verwachten. NSC en BBB zijn laat met hun voorstel om pensioendeelnemers meer inspraak te geven in de grote pensioenhervorming, die al volop aan de gang is.

We gaan het advies van de Raad van State de komende dagen zorgvuldig bestuderen. Maar het is op z’n minst opvallend dat een referendum als een bron van conflict wordt gezien. Democratie draait juist om inspraak, zeker bij iets ingrijpends als pensioenen. Eerst vond de Raad van State het prima dat pensioenfondsen zelf konden beslissen over invaren, maar nu zou de pensioendeelnemer daar niet over mogen oordelen?’

Door: Jeroen van Wensen, redacteur Pensioenen

Een gemiddeld huishouden heeft al snel zo’n anderhalve ton aan pensioenvermogen. Na de overwaarde is dat gemiddeld genomen het belangrijkste vermogensbestanddeel van de Nederlander.

Wat dat bestanddeel anders maakt, is dat over pensioenen in het algemeen voor u, over u en zonder u wordt besloten. Bij deze pensioenhervorming is dat ook het geval.

Tot en met 2028 gaat pensioenvermogen in veel gevallen over van ‘middelloonpensioen’ naar ‘premiepensioen’. De toekomstige uitkeringen uit het pensioenvermogen worden daardoor minder zeker.

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde pensioendeelnemer helemaal niet zit te wachten op zo’n ingrijpende pensioenaanpassing.

Twijfelachtig democratisch gehalte

Toch besloten de sociale partners in 2019 anders. De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers kwamen tot het Pensioenakkoord. Vervolgens tekenden de toenmalige regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bij het kruisje.

Bij het democratische gehalte van de pensioenhervorming vallen daarom best wat vraagtekens te zetten. Vooral omdat werknemers nauwelijks nog lid zijn van vakbonden. Dus wie heeft nou wat namens wie besloten?

Aangezien het om grote bedragen gaat per werknemer en gepensioneerde, had het voor de hand gelegen om die veel zeggenschap te geven. Maar helaas geldt bij pensioenen: over u, voor u en zonder u.

Pensioenreferendum zet besluiten op losse schroeven

Het voorstel van NSC en BBB om dat te veranderen, is sympathiek. Maar het komt veel te laat. Bedrijven moesten al in 2024 besluiten wat er met de pensioenen gaat gebeuren.

De pensioenfondsen voeren die besluiten momenteel uit. Denk aan het wel of niet invaren van opgebouwde pensioenen, en de nieuwe premieregeling optuigen.

Een pensioenreferendum zet al die besluiten op losse schroeven. Dat betekent dat de toch al peperdure pensioenhervorming nog duurder wordt. Bovendien levert het veel gedoe op, met uitkomsten waarin ook niet iedereen zich zal kunnen vinden.