Laffe minister Marjolein Faber (PVV) geeft geen repliek op asielkritiek

Bron: ANP

Faber trok 115 miljoen euro extra uit voor de invoering en uitvoering. Voor het tweestatusstelsel reserveert ze 102 miljoen euro, terwijl een pakket van acht maatregelen om de instroom te beperken ruim 13 miljoen euro kost. De verdeling tussen eenmalige en structurele uitgaven is volgens haar woordvoerder nog onduidelijk.

Ook Fabers eigen Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vreest voor overbelasting van de toch al vastgelopen asielketen, en vroeg de minister het voorstel voorlopig niet in te voeren. Waarom Faber de wet toch invoert, legt zij volgens de Raad van State in haar toelichting bij de wet niet uit.

Het zogeheten tweestatusstelsel van Faber, waarbij asielzoekers afhankelijk van hun reden om te vluchten meer of minder rechten krijgen, zal volgens de Raad van State juist leiden tot meer en langere asielprocedures. Doorprocederen voor een gunstiger status is immers aantrekkelijk.

De Raad van State adviseerde de minister juist om de wet niet in deze vorm in te dienen bij de Tweede Kamer. De belangrijkste reden? Het adviesorgaan is er niet van overtuigd dat de wet de doelen van Faber – het ontlasten van de asielketen en het verminderen van de instroom – dient.

Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie, PVV ) past haar omstreden asielwetten niet aan naar aanleiding van een kritisch, niet-bindend advies van de afdeling Advisering van de Raad van State . Niet alleen de tekst, ook de toelichting blijft ongewijzigd in stand.

Door: Maria Bouwman, redacteur Onze overheid

Nederland krijgt het strengste asielregime ooit, beloofde minister Faber. Dat lijkt grandioos te mislukken.

Niet alleen de afdeling Advisering van de Raad van State, ook de IND, de afdeling Rechtspraak van de Raad van State, de Nederlandse orde van advocaten en de Raad voor de Rechtspraak hebben grote twijfels bij de effectiviteit van Fabers wet.

De wet leidt, zo verwachten al deze instanties, tot meer procedures en langere doorlooptijden. Het gevolg: ook mensen die geen recht op asiel hebben, moeten langer op een beslissing wachten en verblijven dus langer onterecht in Nederland. Hoezo strengste asielbeleid ooit?

Marjolein Faber toont gebrek aan respect

Dat Faber de wet toch ongewijzigd invoert, kan maar twee redenen hebben.

Of de minister voert willens en wetens een niet-werkende wet in, of ze heeft wel degelijk redenen om aan te nemen dat haar wet kan werken.

In het eerste geval kan ze beter opstappen, want dan houdt ze zich niet aan haar belofte van het ‘strengste asielregime ooit’. In het tweede geval uiteindelijk ook.

Immers: als Faber goede argumenten en bewijs voor de effectiviteit voor haar wet heeft, waarom is zij dan niet dapper genoeg om haar wet te verdedigen tegen de kritiek van de instituties en van haar eigen uitvoeringsorganisatie IND?

Fabers PVV trok die kiezer met de belofte van effectief asielbeleid. Niet met een slechte, inefficiënte asielwet die de crisis alleen maar vergroot. Dat zij weigert haar wet goed te onderbouwen, toont een gebrek aan respect voor zowel de rechtsstatelijke instituties als voor haar democratische achterban, die snakt naar resultaten.

Update 16:56, Faber doet toch aanpassingen

Vrijdagmiddag bleek dat Faber wel degelijk aanpassingen in de toelichting heeft gedaan. De ministerraad heeft ingestemd met de voorstellen, nadat de minister enkele ‘verduidelijkingen’ had toegevoegd.

Hoe groot de aanpassingen zijn en of deze invloed hebben op de uitvoering van de wet, is nog onbekend. De wet zal hierna naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Hopelijk staat die klaar om minister Faber kritisch te bevragen op de effectiviteit van zowel de wet, als van haar communicatie daarover.