Openbaar Ministerie pakt daders antisemitisch geweld Amsterdam hard aan

Op 19 maart heeft de rechtbank Amsterdam vijf verdachten van de Jodenjacht van 8 november 2024 in Amsterdam veroordeeld. De hoogste straf die werd uitgedeeld was zes weken gevangenisstraf, terwijl de hoogste eis van het Openbaar Ministerie één jaar was. Het Openbaar Ministerie meldde vanmorgen dat ze in totaal 122 verdachten in beeld heeft. Sleutelfiguren in het beklaagdenbankje De uitspraak van de rechter komt nadat het Openbaar Ministerie op 5 maart gevangenisstraffen eiste in vervolgzaken tegen verdachten. Ditmaal tegen onder anderen de 27-jarige Cenk D. Tegen hem werd twee maanden cel geëist vanwege medeplichtigheid aan openlijk geweld en het delen van antisemitische berichten via WhatsApp. De 22-jarige taxichauffeur Kamal I. hoorde twaalf maanden gevangenisstraf tegen zich eisen – waarvan vier voorwaardelijk – wegens het delen van de locaties van Israëlische voetbalfans. Ook zou Kamal I. geweld hebben gebruikt tegen de supporters. Tegen de 32-jarige taxichauffeur Mounir M. werd 90 dagen cel geëist. De appgroep Mounir M. was een van de beheerders van appgroep Buurthuis 2. In die appgroep – waarvan Cenk D. en Kamal I. ook lid waren – werden antisemitische uitspraken gedaan (‘een dode Jood is beter dan een levende Jood’ en ‘Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas’). De officier van justitie wees in de rechtbank meermaals op de berichten die de verdachten plaatsten in de appgroep Buurthuis 2. Kamal I. werd veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf. Mounir M. tot een maand. Dat is veel lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Cenk D. daarentegen kreeg juist een hogere straf opgelegd dan de geëiste twee maanden: drie maanden cel.

EW's visie: goed dat het Openbaar Ministerie er bovenop zit

Door: Nard Lodewijk, redacteur Defensie & Radicalisering

Veel mensen, zowel in binnen- als buitenland, namen met afschuw kennis van de georkestreerde aanval op Joden in de hoofdstad in de nacht van 7 op 8 november vorig jaar. De maatschappelijke aandacht was enorm, en vrijwel iedereen was het erover eens dat de daders stevig gestraft moesten worden. Je kunt je afvragen of dat is gebeurd. Sommige straffen zijn toch nog laag uitgevallen, in sommige gevallen zelfs beduidend lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat voelt onrechtvaardig, zeker als je bedenkt dat onschuldige mensen doodsangsten hebben uitgestaan, puur en alleen omdat ze Joods/Israëlisch waren. Tegelijkertijd toont deze gebeurtenis wel aan dat het Openbaar Ministerie voornemens is om álle verdachten op te sporen en te vervolgen. Het OM heeft liefst 122 verdachten in beeld, waarvan er 36 zijn geïdentificeerd. Dat is een aanzienlijk aantal, en daarmee laat justitie zien dat er geen ruimte is voor dit soort weerzinwekkende praktijken in Nederland.

Wie zegt wat over de Jodenjacht in Amsterdam?

Premier Dick Schoof sprak van ‘volledig onacceptabele antisemitische aanvallen op Israëli’s’ en annuleerde zijn deelname aan de VN-klimaattop om de situatie te monitoren.

Burgemeester Femke Halsema beschreef de aanvallen eerst als ‘antisemitische hit-and-run-aanvallen’ en trok later haar gebruik van de term ‘pogrom’ terug, omdat die politiek werd misbruikt.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz noemde de beelden ‘ongelooflijk ziek’ en sprak van ‘pure Jodenhaat’.

PVV-leider Geert Wilders sprak van een ‘Jodenjacht in de straten van Amsterdam’ en riep op tot arrestatie en uitzetting van de daders.

Stephan van Baarle, de fractieleider van DENK, noemde de verontwaardiging over de aanvallen op Joodse voetbalsupporters ‘schijnheilig’. Hij stelde dat juist die supporters zich misdroegen en beschreef hen als ‘genocidaal Maccabi-tuig’ dat ‘aangepakt en uitgezet’ had moeten worden.

Het Amsterdamse raadslid Jazie Veldhuyzen van fractie De Vonk (voorheen BIJ1) vond dat de Maccabi-supporters de eerste agressors waren door huizen van mensen met Palestijnse vlaggen aan te vallen, wat volgens hem de aanleiding was voor het daaropvolgende geweld. ​

​ De Israëlische president Isaac Herzog vergeleek de gebeurtenissen met een ‘pogrom’.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, sprak van ‘verachtelijke aanvallen’ en benadrukte dat antisemitisme geen plaats heeft in Europa.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock noemde het geweld ‘afschuwelijk en diep beschamend’.

De Franse president Emmanuel Macron vond dat de gebeurtenissen deden denken aan de ‘donkerste uren van de geschiedenis’.

De toenmalige Amerikaanse president Joe Biden zei op X dat hij de gebeurtenissen ‘afschuwelijk’ vond.

Verdere verdieping: de Jodenjacht van 8 november

Het is alweer bijna vier maanden geleden dat Amsterdam werd opgeschrikt door ernstige geweldsuitbarstingen na de voetbalwedstrijd tussen Ajax en het Israëlische Maccabi Tel Aviv. Israëlische supporters werden in de binnenstad aangevallen, in elkaar geslagen, in de gracht geduwd en opgejaagd. Op video’s op sociale media was te zien hoe slachtoffers op de grond werden getrapt en antisemitische verwensingen naar hun hoofd kregen geslingerd. De nacht van 7 op 8 november werd zodoende door velen omschreven als een Jodenjacht, of een ‘pogrom’. Eerste daders veroordeeld In december werden in de rechtbank Amsterdam de eerste daders veroordeeld. Vijf mannen kregen straffen opgelegd wegens betrokkenheid bij het geweld. De 32-jarige Sefa Ö. kreeg de hoogste straf: zes maanden gevangenisstraf, omdat hij een slachtoffer trapte die daardoor bijna voor een tram belandde. De 19-jarige Lucas D. kreeg honderd uur taakstraf opgelegd voor het gooien van stenen naar de politie en het bezit van illegaal vuurwerk. De straffen vielen aanzienlijk lager uit dan de eisen van het Openbaar Ministerie, wat leidde tot teleurstelling onder slachtoffers. Antisemitisch appverkeer ‘Er is een Jodenjacht gaande’, werd gezegd in de appgroep Buurthuis 2. Cenk D., Mounir M. en Kamal I. waren sleutelfiguren die nacht, zo wordt duidelijk uit hun berichten. Er werden talloze berichten gedeeld over de locaties van Maccabi-supporters in de Amsterdamse binnenstad. Hun appverkeer maakt duidelijk dat die bewuste nacht in november inderdaad een Jodenjacht gaande was.

