Hoe het kabinet werk voor zzp’ers onnodig verwarrend houdt

Zij kregen hun gelijk toen de Hoge Raad zich onlangs, in februari, uitsprak over zelfstandigheid van Uber-chauffeurs. De hoogste rechters interpreteerden de wet heel anders dan het kabinet deed.

Arbeidsjuristen maakten VBAR vrijwel meteen met de grond gelijk. Velen van hen zagen dat de wet niet in lijn was met bestaande rechtspraak.

Door: Jeroen van Wensen, redacteur economie

Opeenvolgende kabinetten hebben het zzp-dossier lang ongemoeid gelaten, omdat zij niet tot overeenstemming konden komen over de vraag of de teugels voor het ondernemerschap moeten worden aangehaald.

En er komen nieuwe rechtszaken bij, waardoor de wet telkens weer aan actualiteit verliest. Kortom, het levert ingewikkelde kwesties op en de wet is overbodig, want net zo goed kan meteen de uitspraak van de rechter worden nagelezen.

Het punt met de wet VBAR is dat er ruis kan komen tussen de rechterlijke uitspraak en de verduidelijking in de wet. Welke van de twee heeft dan voorrang? VBAR of de rechter?

Het arbeidsrecht dateert van het begin van de eeuw, is verknoopt met tal van andere takken in het overeenkomstenrecht en past vaak niet goed meer in de huidige praktijk. Vandaar dat rechters lang moesten nadenken over de maaltijdbezorgers van Deliveroo (de riders zijn werknemer) en de taxichauffeurs van Uber (het hangt ervan af).

Normaal gesproken stelt een kabinet een wet op en passen rechters die wet toe op praktijksituaties. Maar in het zzp-dossier werkt alles precies omgekeerd. Daar stelt het kabinet met VBAR een wet op die uitlegt hoe rechters oordelen over het buitengewoon ingewikkelde arbeidsrecht.

Veel zzp’ers zijn tevreden met hun bestaan als zelfstandige. Voor bedrijven biedt deze flexibele ‘schil’ aan arbeid uitkomst. Het aantal zzp’ers is niet voor niets de afgelopen twintig jaar gegroeid.

Het precieze aantal hangt af van de definitie, maar er kan worden gesteld dat er zo’n 1,3 miljoen zzp’ers actief zijn op de arbeidsmarkt.

Maar het zzp-schap heeft ook nadelen. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt is er de schijnzelfstandigheid: arbeiders, al dan niet uit Oost-Europa, worden onder slechte arbeidsomstandigheden ook nog eens onderbetaald.

Concurrentievoordeel zzp

Zzp’ers en hun opdrachtgevers zijn veel voordeliger uit, door de lage afdracht van belastingen en premies. Een zzp’er houdt daardoor bij gelijke beloning per uur meer over dan een werknemer. Of andersom: een bedrijf kan veel geld in de zak houden door een zzp’er in te huren, in plaats van een werknemer aan te nemen. Dat ondergraaft de positie van werknemers.

Bedrijven die ten onrechte met zzp’ers werken, hebben door de lagere arbeidskosten een oneigenlijk concurrentievoordeel op bedrijven die met werknemers opereren.

Belastingdienst aan de slag

Met ingang van 2016 stelde de Belastingdienst zich terughoudend op bij het uitdelen van boetes als iemand ten onrechte werkte als zzp’er.

Sinds dit jaar is dat beleid veranderd. Dat heeft bij een groot deel van de 1,3 miljoen zzp’ers en ook bedrijven onrust gewekt: wordt er wel met het juiste contract gewerkt?

Overheidsinformatie weinig betrouwbaar

Informatie die de overheid beschikbaar stelt om duidelijkheid te bieden, lijkt maar weinig betrouwbaar. De campagne zzp – ja of nee gaat uit van te eenvoudige voorbeelden, waar je in de praktijk niets aan hebt.

De webmodule ‘het juiste contract’ geeft in een derde van de gevallen geen uitsluitsel. En daar zit ook precies het probleem met de wet VBAR: die gaat daar niet aan bijdragen.

Zzp’er is een ondernemer als het een ondernemer is

In het oorspronkelijke voorstel voor de wet VBAR werd gekeken naar de criteria rondom ‘de aansturing in het werk’ (in hoeverre heb je zeggenschap over je eigen werk?) en de criteria voor werken voor eigen risico (in hoeverre loop je financieel gevaar?).

Als daar geen duidelijkheid over bestond, dan gaf de vraag of iemand zich gedraagt als ondernemer (het ‘extern ondernemerschap’) de doorslag.

De Hoge Raad heeft in de Uber-zaak geoordeeld dat het extern ondernemerschap net zo zwaar meeweegt als aansturing in het werk en het werken voor eigen risico. Op dat punt gaat Van Hijum de wet VBAR aanpassen.