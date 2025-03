Geldruzie om jeugdzorg escaleert tussen gemeenten en Rijk, en dat is best gênant

Bron: BDO

In januari concludeerde een commissie onder leiding van oud-zorgminister Tamara van Ark ( VVD ) dat gemeenten nu al te weinig geld krijgen om de benodigde hulp te bieden aan gezinnen en kwetsbare kinderen.

Naast de opvang van asielzoekers en daklozen, is vooral de jeugdzorg een struikelblok voor gemeenten.

Al jaren waarschuwt de VNG, die alle 342 gemeenten vertegenwoordigt, voor het ‘ravijnjaar’ 2026. Vanaf dan krijgen gemeenten veel minder geld van het Rijk, als gevolg van een wijziging in de financieringssystematiek.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ( VNG ) dreigt met een uitzonderlijke stap: een rechtszaak tegen de staat. Die komt er als het kabinet half april in de Voorjaarsnota niet met meer geld voor de jeugdzorg komt.

Door: Maria Bouwman, redacteur Onze overheid

Het ravijnjaar 2026 is voor gemeenten geen nieuws. Ze hebben zich voor zover mogelijk erop voorbereid, en sommige kunnen de klap prima opvangen. Zij bezuinigen, verhogen de onroerendezaakbelasting, of teren in op de – soms aanzienlijke – reserves.

Maar niet elke gemeente heeft die reserves, die bovendien niet bedoeld zijn om structurele klappen op te vangen. Zeker in de jeugdzorg, waar gemeenten nu al tekort komen, is radicaal bezuinigen geen optie.

Daarom is het begrijpelijk dat de gemeenten nu dreigen met een rechtszaak tegen de landelijke overheid. Maar het zou voor het vertrouwen van de burger in de overheid wel goed zijn als bestuurders niet elkaar in de haren blijven vliegen.

Hoongelach

De VNG moet daarom naast dit juridische traject ook werken aan goede verhoudingen met het kabinet, hoe moeilijk dat ook is. De landelijke overheid als een ‘alleenheerser’ bestempelen, zoals de wethoudersvereniging in november nog deed, draagt daar niet aan bij.

Dat geldt ook voor de gênante vertoning tijdens het commissiedebat over gemeentefinanciën op woensdag 26 maart.

De lokale bestuurders in het publiek, die na een oproep van de VNG massaal naar het debat waren gekomen, trakteerden Kamerleden die de beurs niet wilden trekken geregeld op hoongelach.

Voorjaarsnota

Andersom zouden kabinet en coalitie er goed aan doen om niet naar de Voorjaarsnota te blijven verwijzen voor het gesprek over geld.

Na hun jarenlange campagne voor het dichten van het dreigende financiële ravijn, verdienen gemeenten en hun inwoners niet nog langer onzekerheid.