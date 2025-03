Expertgroep ramingen kritisch op politiek: kabinet moet realistischer doelen stellen

Met het zicht op de overheidsfinanciën is niet zoveel mis als verwacht. Dat blijkt uit het rapport van een expertgroep dat dinsdag 25 maart in de Tweede Kamer werd toegelicht.

Nadat de overheid de afgelopen jaren continu miljardenmeevallers had, eiste de Kamer – onder aanvoering van Pieter Omtzigts NSC – onderzoek. Daaruit blijkt dat de ramingen van de Rijksoverheid grotendeels op orde zijn.

De afgelopen jaren was het zicht vooral troebel door economische ‘perfect storms’, schrijft de expertgroep onder leiding van ex-topambtenaar André de Jong in het rapport Op drift of op koers?

Tijdens de coronacrisis en oorlog in Oekraïne kreeg de overheid veel meer geld binnen dan was voorspeld: bijna 3 procent. Maar over twintig jaar was de inkomstenraming gemiddeld slechts 0,4 procent te positief.

Te ambitieuze plannen en te weinig zicht

Bij de verkeerde ramingen van de staatsinkomsten speelt vooral de vennootschapsbelasting een rol. Die is slechts goed voor 10 procent van de belastinginkomsten, maar draagt voor 60 procent bij aan de onderschatting van de belastinginkomsten. Volgens de expertgroep is sprake van een ‘constante onderschatting’.

Aan de uitgavenkant blijkt dat de overheid vooral het geld niet krijgt weggezet door te ambitieuze plannen en doordat er weinig zicht is op de uitgaven van decentrale overheden. In beide gevallen zijn de inkomsten hoger dan verwacht en de uitgaven lager. Daardoor zijn de overschotten groter.

Volgens expertgroep-voorzitter De Jong blijken niet zozeer de ramingen op drift geraakt, maar vooral de wereldeconomie. Door turbulente ontwikkelingen werden de ramingen minder nauwkeurig.

De onderzoekers doen tien aanbevelingen om de ramingen te verbeteren. Die zijn vooral technisch van aard.