Den Haag zoekt juiste steun Oekraïne: reacties Wilders, Schoof, Yeşilgöz en Timmermans

In de Tweede Kamer en in het kabinet worstelen partijen met de vraag hoe Nederland en Europa Oekraïne nu bij moeten staan.

Nu de Amerikaanse wapensteun aan Oekraïne is stopgezet, staat Europa alleen in z’n steun voor het belegerde land.

Haagse politici worden continu overvallen door de snelheid waarmee de wereld verandert. In slechts enkele weken tijd is de toon van het debat omgeslagen.

Onderwerpen als migratie en stikstof zijn plots klein bier geworden nu Nederland wordt geconfronteerd met de gevolgen van het radicale beleid van Trump.

Daarom moet defensie prioriteit hebben bij de gesprekken over de Voorjaarsnota. Vol trots verkondigen politici dat Nederland tegenwoordig aan de 2-procentsnorm van de NAVO voldoet, na decennialang klaploper te zijn geweest.

Maar die norm voldoet niet meer. Nederland staat voor de taak zichzelf te herbewapenen. Daarom moeten de defensie-uitgaven fors en snel omhoog.

Wachten tot de NAVO-top eind juni, zoals sommige politici suggereren, is waanzin. Het is een Haags gebruik om tijd te kopen, in de hoop dat een probleem uit zichzelf oplost. Maar die tijd heeft Nederland niet.