Defensie verandert drastisch, maar dienstplicht keert niet terug

De enquête kan later verplicht worden. Ook kunnen er – als de veiligheid dermate onder druk staat – aan de uitkomst ervan consequenties worden verbonden, zoals een gesprek of keuring.

Om de interesse in een carrière bij defensie te peilen, voert Defensie een vrijwillige enquête onder jongeren (18-27 jaar) uit. Zo’n enquête is er al langere tijd in Zweden .

Defensie wil uiterlijk in 2030 groeien naar 100.000 medewerkers – de vredesorganisatie – en in oorlogstijd snel kunnen opschalen naar 200.000 werknemers – de oorlogsorganisatie.

Dat vereist een fundamentele splitsing in een ‘vredesorganisatie’ en een schaalbare ‘oorlogsorganisatie’. Dit proces moet uiterlijk in 2027 organisatorisch voltooid zijn.

Door: Nard Lodewijk, redacteur Defensie

Realistischer is dat defensie nog meer inzet op een vrijwillig Dienjaar – dat zijn succes al heeft bewezen – en een uitbreiding van het reservistenleger. Dit sluit beter aan bij de huidige rol van defensie in de samenleving.

Hoewel de dienstplicht formeel nog bestaat – enkel de opkomstplicht is in 1997 geschrapt – lijkt een verplichte militaire dienst niet de beste manier om de krijgsmacht snel te versterken.

In Duitsland is discussie over herinvoering van de dienstplicht, vanwege grote personeelstekorten bij de Bundeswehr en de Russische invasie in Oekraïne.

Onder meer aankomend bondskanselier Friedrich Merz (CDU) en hooggeplaatste militairen pleiten voor herinvoering van de dienstplicht (of eigenlijk de opkomstplicht, die in 2011 is opgeschort).

Dat idee stuit op weerstand bij defensieminister Boris Pistorius (SPD), die vooral praktische bezwaren ziet. Volgens Pistorius zou herinvoering miljarden euro’s kosten en logistieke problemen opleveren.

De Bundeswehr zelf geeft aan liever te investeren in betere arbeidsvoorwaarden en modernere uitrusting.