Aandelenopties start-ups in zicht: wordt talent werven makkelijker?

Start-ups die hun personeel graag goed willen belonen, maar als beginnend bedrijf nog geen hoge salarissen kunnen geven, willen hun werknemers aandelenopties aanbieden. De aandelen kunnen werknemers later verzilveren, als de onderneming succesvol is.

‘Samen met staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen werk ik al een flinke tijd hard aan de langgekoesterde wens om een fiscale regeling voor medewerkersparticipatie voor start-ups en scale-ups mogelijk te maken. Hiermee zorgen we niet alleen voor het binden van talent, maar bevorderen we ook innovatie,’ schrijft minister Dirk Beljaarts ( PVV ) van Economische Zaken op LinkedIn.

Hoe het er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Dat wordt pas bekend rond het verschijnen van de Voorjaarsnota over enkele maanden.

Door: Lotte Elbrink, redacteur start-ups

Het is afwachten wat er straks in de Voorjaarsnota staat, want de exacte details ontbreken nog. Uit recent onderzoek van Techleap blijkt dat het aantal start-ups in Nederland daalt: van 197 in 2023 naar 128 in 2024. Dat is een zorgelijke ontwikkeling.

Als de aanwas van nieuwe bedrijven stokt, groeien er uiteindelijk ook minder uit tot volwassen bedrijven.

Aandelenopties aanbieden: een ‘essentiële’ stap

Het is daarom belangrijk het Nederlandse ondernemersklimaat te verbeteren. Daarbij is het fiscaal aantrekkelijk maken van aandelenopties volgens ondernemers een essentiële stap.

Het is positief dat het kabinet het aanbieden van aandelenopties aantrekkelijker gaat maken. Ondernemers roepen er al jaren om. Nu moet blijken of er is geluisterd. De Voorjaarsnota zal het uitwijzen.