Uitgeprocedeerd, maar niet weg: kerkasiel in Kampen houdt Oezbeken binnen

Met hun actie plaatst de kerk zich lijnrecht tegenover de Nederlandse asielprocedures en rechterlijke uitspraken. De kwestie roept de vraag op hoe ver kerkelijke gastvrijheid mag gaan in het tegenhouden van een uitzetting.

Open Hof stelt dat de kinderen inmiddels in Nederland zijn geworteld, terwijl de overheid benadrukt dat de ouders door herhaalde asielaanvragen zelf in deze situatie zijn beland.

Dit kerkasiel is juridisch gebaseerd op artikel 12 van de Algemene wet op het binnentreden, dat bepaalt dat autoriteiten religieuze bijeenkomsten niet mogen verstoren.

Door onafgebroken kerkdiensten te houden, voorkomt de gemeente dat de politie of de Immigratie- en Naturalisatiedienst ( IND ) het gebouw binnenvalt.

Sinds 21 november biedt de protestantse wijkgemeente Open Hof in Kampen kerkasiel aan een Oezbeeks gezin dat Nederland moet verlaten, maar weigert te vertrekken.

Redacteur geestelijk leven Gerry van der List

In december begaf René de Reuver, de hoogste in rang bij de Protestantse Kerk in Nederland, zich naar Kampen om daar de ongehoorzame familie Babayants een hart onder de illegale riem te steken.

Ter plekke sprak de predikant hoogdravende woorden over het belang van het gezien worden door God.

Hij kreeg ook een voor de hand liggende vraag: moet een geloofsgemeenschap zich niet aan de wet houden? Het antwoord van De Reuver was dat hij wilde handelen vanuit de christelijke traditie om te zorgen voor kwetsbare mensen, in het bijzonder kinderen.

Een ondermijnend antwoord

Dit is een hovaardig, de rechtsstaat ondermijnend antwoord. Als burgers gaan verwijzen naar eigen, al dan niet religieuze, tradities om de wet te ontduiken, is het eind zoek.

De Reuver heeft alle recht en alle mogelijkheden om in Den Haag te demonstreren en protesteren tegen het Nederlandse asielbeleid. Maar zolang dit beleid bestaat, moet het worden uitgevoerd.

En aan uitspraken van rechters, die vonnissen op grond van de geldende wetten en regelingen, moet gehoor worden gegeven. Ook door kerken. Zij verdienen geen uitzonderingspositie omdat zij voor hun eigenwijsheid menen te kunnen verwijzen naar hogere machten.