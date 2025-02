Omstreden predikers mogen toch niet spreken op de Ramadan Expo

Drie ‘haatpredikers’ die komend weekend zouden spreken op een islamitische beurs, wordt de toegang tot Nederland ontzegd.

De Telegraaf berichtte op 4 februari als eerste over hun aangekondigde komst op een evenement in de Jaarbeurs in Utrecht, de Ramadan Expo op 22 en 23 februari. De organisatie – de Dawah-Groep – had drie omstreden buitenlandse predikers uitgenodigd om te komen spreken: sjeik Ali Hammuda en Mohammed Hijab uit Engeland, en sjeik Abu Bakr Zoud uit Australië.

Hammuda ontkent de slachting door Hamas op het Supernova-festival in Israël op 7 oktober 2023. ‘Er was geen slachting van 260 mensen. Er waren geen massaverkrachtingen,’ zegt Hammuda in een veelbekeken TikTok-filmpje.

Hijab grossiert in controversiële en antisemitische uitspraken. Een vaak gedeeld filmpje uit juni 2024 toont Hijab met een grote groep Arabische jongeren op straat in Londen. Door een megafoon roept Hijab onder meer: ‘We zullen die Joden vinden, we willen hun bloed.’

Zoud ageert vooral fel tegen homoseksualiteit. In een online lezing zei hij: ‘Op elke regenboogvlag zou een afbeelding moeten staan van iemand met anuskanker.’ Volgens Zoud verdienen homo’s het om naar de hel te gaan.

Ongewenst verklaard

Na Kamervragen van de VVD en vervolgens een motie van de VVD en JA21, maakte David van Weel, minister van Justitie en Veiligheid (VVD) op X bekend dat de extremistische sprekers niet welkom zijn: ‘Voor haatzaaierij en het vergoelijken van geweld is absoluut geen plek in Nederland.’

Een verdere verklaring geeft hij vooralsnog niet.