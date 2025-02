Minister Keijzer wil bouwen in achtertuin vergemakkelijken. Oplossing voor woningnood?

Zo wil zij de mogelijkheden tot vergunningsvrij bouwen in de achtertuin verruimen.

Door: Redacteur Wonen Theo van Vugt

Is bouwen in de achtertuin een oplossing van de woningnood? Nee.

Ja, het is fijn als mensen makkelijker kunnen bouwen in hun achtertuin. Maar een woning daar kost toch ook al snel twee tot drie ton. Dat is niet voor iedereen weggelegd.

Bovendien kan de minister niet zelf bouwplannen opleggen. Ze is afhankelijk van wat gemeenten toestaan.

De voorwaarden daarvoor moeten nog nader worden uitgewerkt, schrijft de minister. Maar per saldo komen er hierdoor niet meer dan een paar duizend woningen bij.

Nieuwbouw moet goedkoop

Dat er zo weinig gebouwd wordt in Nederland, is in sterke mate te wijten aan de eis dat een groot deel van de nieuwbouw goedkope woningen moeten zijn.

Bouwers en projectontwikkelaars bedanken dan vriendelijk, want daar kunnen ze niets op verdienen. Daar doet de minister nog niets aan.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over stikstof, dat ook veel plannen vertraagt.

Kortom: ook met deze regiewet worden er geen 100.000 huizen per jaar gebouwd.