Kosten Burgerberaad Klimaat hoger dan verwacht: kritiek terecht?

En er is telefonisch ‘persoonlijke deelnemersbegeleiding’ beschikbaar. Om over de gelegenheid tot kolven en bidden nog maar te zwijgen.

De begroting van 6 miljoen euro blijkt niet toereikend. Met voelbare weerzin schrijft de krant over deelnemers die ‘op kosten van de staat in hotels’ slapen, tolken die worden aangeboden en kinderdagopvang die wordt betaald, ‘net als eten en drinken’.

In vijf weekenden spreken zij met elkaar en experts over wat voor klimaatmaatregelen de regering komende jaren kan en moet nemen.

Ophef over de kosten voor het Nationaal Burgerberaad Klimaat dat vorige maand begon. Na een zorgvuldige selectie, met behulp van loting, zijn 175 kandidaten gevonden die een dwarsdoorsnede moeten vormen van de samenleving.

Door: Redacteur Democratie Geerten Waling

Schande? Nee. Op een burgerberaad valt genoeg aan te merken. Het is vaak een trucje van bestuurders om, na een nederlaag via de gekozen volksvertegenwoordiging, alsnog een mandaat op te halen voor duur beleid.

Zij veinzen dan draagvlak, maar omzeilen eigenlijk behendig de bestaande democratie, met een democratische ‘innovatie’ waarvan de legitimiteit en de representativiteit bepaald niet zijn bewezen.

Kritiek kleinburgerlijk en bekrompen

Maar nu het Burgerberaad Klimaat er eenmaal is, is kritiek op de begroting kleinburgerlijk en bekrompen. Willen we dan niet dat alle geselecteerden op eerlijke wijze kunnen deelnemen, zonder daar zelf onder te lijden?

En als je dure reiskosten, overnachtingen en kinderopvang op eigen rekening laat zijn, haakt een deel van de deelnemers af – en dan is de representativiteit helemaal zoek. Hetzelfde geldt voor kolvende moeders, moslims die graag tussendoor willen bidden en mensen die wat psychische steun nodig hebben.

Penny wise, pound foolish

Als je wilt dat de drempel voor iedere deelnemer even laag is, moet je daar gewoon wat geld voor uittrekken. Dat hoeft geen miljoenen euro’s te kosten, maar op een begroting van 6 miljoen euro enkele tonnen extra – dat is de ophef niet waard.

Ook zo’n democratisch experiment mag wat geld kosten, anders kun je het resultaat bij voorbaat in de prullenbak gooien. En dat zou helemaal zonde zijn van die paar miljoen euro. Penny wise, pound foolish, noemen de Britten dat.

