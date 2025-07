Schitterende zonnepanelen verblinden Schiphol, maar het kabinet kijkt weg

Het leek een prachtig idee: ‘De Groene Energie Corridor’. Vier ondernemende boeren uit de omgeving van Schiphol besloten hun weilanden om te toveren tot zonnevelden. Duizenden panelen, verspreid over 100 hectare land, leverden stroom voor 40.000 huishoudens.

Zonnepark bij Schiphol onderdeel van Klimaatakkoord Noord-Holland

De zonnevelden zijn deel van de Regionale Energie Strategie (RES) van de provincie Noord-Holland. Met de RES worden de afspraken uit het Klimaatakkoord uitgevoerd.

Wethouder van Haarlemmermeer Jurgen Nobel (VVD, nu demissionair staatssecretaris van Participatie en Integratie) was in 2020 dolenthousiast: hij wilde het gebied rondom Schiphol volleggen met panelen. Die zorgen voor veel minder hinder en weerstand uit de omgeving dan windturbines.

Piloten ervaren verblinding door weerkaatsing zonnepanelen

Destijds was de luchthaven daar ook voorstander van, maar dat is veranderd. Tijdens het voorjaar en de zomer kunnen piloten tussen 10.00 en 12.00 uur bij het landen op de Polderbaan last krijgen van verblinding door de weerkaatsing van het zonlicht op de panelen.

De luchtverkeersleiding heeft in overleg met Schiphol, KLM en easyJet tijdelijke veiligheidsmaatregelen genomen. Op zonnige zomerdagen gaat de Polderbaan aan het eind van de ochtend twee uur dicht. Volgens ingewijden heeft het panelenprobleem Schiphol al 300 miljoen euro gekost, schrijft De Telegraaf.

Schiphol sleept zonnepark voor rechter om veiligheidsrisico’s

Overleg tussen Schiphol en De Groene Energie Corridor, inmiddels overgenomen door de Belgisch-Nederlandse Energy Solutions Group, liep op niets uit.

Daarom spande Schiphol een kort geding aan: de hinderlijke panelen moeten weg, vindt de luchthaven. De zitting was op woensdag 2 juli, de uitspraak wordt over twee weken verwacht.

Volgens Energy Solutions Group, de grootste onafhankelijke producent van groene energie in de Benelux, is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van het zonneveld op de luchtvaart. Bovendien heeft de gemeente Haarlemmermeer door het afgeven van een vergunning ingestemd met het gebruik van deze panelen.

Vroeger waren er panelen beschikbaar die nog minder schittering veroorzaakten, maar die zouden volgens Energy Solutions Group niet meer op te leveren zijn. Haarlemmermeer meent van wel, maar zegt niet te kunnen ingrijpen. De gemeente wil dat het kabinet normen stelt voor zonnepanelen bij luchthavens.