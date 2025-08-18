Alle transfers van Kamerleden − Tweede Kamerverkiezingen 2025

De politieke transferzomer is in volle gang. In dit overzicht houdt EW bij welke Kamerleden een overstap hebben gemaakt naar een andere politieke partij.

Diederik Boomsma: van NSC naar JA21

De meest recente overstap in Den Haag komt op naam van Diederik Boomsma. Hij was in de Tweede Kamer asiel- en migratiewoordvoerder voor NSC en profileert zich als sociaal-conservatief politicus. De 47-jarige Boomsma stond te boek als een rechtse NSC’er.

Voordat hij de Kamer inging, was hij jarenlang fractievoorzitter van het CDA in de Amsterdamse gemeenteraad. In de hoofdstad viel hij op door zijn scherpe debatstijl en conservatieve houding binnen een overwegend linkse gemeenteraad.

Niet zelden lag hij in de clinch met het college van burgemeester en wethouders, bijvoorbeeld vanwege het Amsterdamse erfpachtbeleid. Boomsma noemde het besluit om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht een ‘historische blunder’ en pleitte voor aanpassingen, zoals het vergoeden van notariskosten voor bewoners die overstapten.

Met zijn rol als ‘doorzetter en eenpitter’ binnen de Amsterdamse raad − NRC betitelde hem eerder als de ‘Amsterdamse Omtzigt’ − vergaarde hij landelijke bekendheid en werd hij in 2022 verkozen tot ‘Beste Raadslid van Nederland’.

Waarom stapte hij over naar JA21?

Zijn overstap volgde op een politieke machtsstrijd binnen NSC. Na het vertrek van oprichter en boegbeeld Pieter Omtzigt ontstond er onduidelijkheid over de leiding van de partij. Boomsma stelde zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap, maar het partijbestuur koos uiteindelijk voor Eddy van Hijum, de demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Intussen ging het met NSC in de peilingen alleen maar verder bergafwaarts, terwijl Boomsma zich na het mislopen van het lijsttrekkerschap beraadde op de toekomst.

JA21-partijleider Joost Eerdmans gaf eerder aan ‘goede ervaringen’ te hebben gehad met Boomsma. Speculaties over een mogelijke overstap van Boomsma naar JA21 deden daarom lange tijd de ronde, maar Eerdmans liet in het midden of er al vergaande gesprekken waren gevoerd. Vrijdag 15 augustus kwam het hoge woord er via een persbericht alsnog uit.

Welke plek op de lijst neemt hij in?

Op de op vrijdag gepresenteerde concept-kieslijst van JA21 is Boomsma terug te vinden op plek zes. Gezien de huidige stand van de partij in de peilingen heeft hij daarmee een reële kans om opnieuw in de Kamer terecht te komen.

In gesprek met De Telegraaf zegt hij bij JA21 te willen ‘doorpakken op migratie’. De partij is net als Boomsma voorstander van strengere asielbeperkingen, het herzien van internationale verdragen en opvang in de regio. Volgens Boomsma is JA21 ‘de enige partij die dit probleem serieus aanpakt, out of the box denkt én de realiteit niet uit het oog verliest’.

Ingrid Coenradie: van PVV naar JA21

Toen PVV-partijleider Geert Wilders haar vroeg om staatssecretaris Justitie en Veiligheid te worden in het nieuwe kabinet, was Ingrid Coenradie fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Maar ze had wel oren naar de baan. Bovendien, zo vertelde ze in gesprek met EW, voelde ze bij haar aantreden geen weerzin tegen Wilders. ‘De slogan “minder-minder-minder” heb ik nooit aangemoedigd. Sterker nog, ik heb een afkeer van dat soort uitspraken. Maar ik zag een mildere Geert.’

Als staatssecretaris oogstte ze lof door in de Tweede Kamer openlijk te spreken over de aanrandingen die ze in haar jeugd meemaakte. Haar persoonlijke ervaringen gaven richting aan maatregelen als de inzet van boa’s tegen seksuele straat-intimidatie, politie-trainingen over huiselijk geweld en extra officieren voor psychisch en seksueel geweld.

Ook haar media-optredens, onder meer bij Eva, wekten bewondering. Ze toonde zich een onafhankelijke en standvastige bewindsvrouw, die de regie in eigen handen nam, los van haar partijleider. Laatstgenoemde was daar minder over te spreken. Hoewel Geert Wilders naar buiten toe aangaf dat hij simpelweg ‘te dealen’ had met ‘een stevige vrouw’, liep het conflict volgens het AD intern hoog op.

Concreet ging de onderlinge onvrede over het cellentekort in Nederland. Coenradie wees het plan van Wilders om meerdere gedetineerden in één cel te plaatsen af. In plaats daarvan wilde ze – tegen het zere been van Wilders – het probleem oplossen door gedetineerden tijdelijk eerder vrij te laten. Het was ‘code Zwart’, verdedigde Coenradie haar voorstel tegen EW, ‘ik kon niet anders’. Haar voorstel kon aanvankelijk niet op steun rekenen in de Tweede Kamer, maar even later kreeg zij alsnog een nipte meerderheid achter zich.

Waarom stapte ze over naar JA21?

De 37-jarige Coenradie zegt het gevoel te hebben dat ze veel zaken nog niet heeft kunnen afronden. Daarom wil ze opnieuw de landelijke politiek in: liefst weer in dezelfde functie, anders als Kamerlid. Maar vanwege haar botsing met Wilders wil ze dat niet meer namens de PVV doen.

In JA21 vond ze haar nieuwe politieke thuis. De ideeën van partij-oprichters Joost Eerdmans en Annabel Nanninga sluiten aan bij haar eigen overtuigingen, lichtte ze toe. Tegen EW zegt ze zich ‘omarmd te voelen door Joost, Annabel en het partijbestuur’. Met de partij wil ze een rechts geluid laten horen, maar dan ‘wel op een realistische manier’.

Welke plek op de lijst neemt ze in?

Op de concept-kandidatenlijst van JA21 staat Coenradie op plek drie, achter Eerdmans en Nanninga. Direct na haar transfer steeg de partij al in de peilingen naar acht, negen zetels, waardoor de kans zeer aannemelijk is dat ze na de verkiezingen wordt verkozen.

Mede vanwege haar populariteit werd haar door journalisten al vaak gevraagd of ze niet lijsttrekker wilde worden van JA21. Maar die rol ziet Coenradie niet voor zichzelf weggelegd. ‘Laat mij maar gewoon doen waar ik goed in ben en meeschrijven aan het verkiezingsprogramma. Een verkiezingsdebat draait vaak om persoonlijke sneren. Zo zit ik niet in elkaar,’ aldus Coenradie tegen EW.

Agnes Joseph: van NSC naar BBB

Aan het begin van haar studententijd deelde Agnes Joseph een kamer met Pieter Omtzigt. Later, toen Joseph een stevige reputatie had opgebouwd als actuaris en econometrist en Omtzigt naar mensen met gedegen vakkennis zocht voor zijn nieuwe partij, kwam hij al snel bij haar uit.

Ze kwam op plek acht van de NSC-kandidatenlijst terecht en werd op 6 december 2023 beëdigd als lid van de Tweede Kamer. De 45-jarige Joseph richtte zich in de Kamer vooral op pensioenen, langdurige zorg, mantelzorg en geestelijke gezondheidszorg. Zo kwam ze met een amendement om deelnemers meer zeggenschap te geven over de overgang van hun pensioenfonds naar het nieuwe stelsel. Dat zou noodzakelijk zijn voor het vertrouwen en draagvlak rondom de grote veranderingen in het pensioenstelsel, redeneerde ze.

Maar haar voorstel kon niet op een meerderheid rekenen in de Kamer. Na afloop van het debat reageerde ze op X: ‘Deze uitslag is ontzettend spijtig, natuurlijk in de eerste plaats voor de pensioendeelnemers.’

Waarom stapte ze over naar de BBB?

Joseph gaf aan dat ze binnen NSC onvoldoende steun ervoer voor haar visie op pensioenen. De interne kritiek kwam onder anderen van demissionair minister Van Hijum (Sociale Zaken), die bij de komende verkiezingen lijsttrekker is voor NSC. Hij noemde haar plannen ‘moeilijk uitvoerbaar’.

Bij BBB daarentegen vond ze wél de nodige steun voor haar voorstel: het zette Joseph ertoe aan de overstap te maken naar de partij van Caroline van der Plas. ‘Ik ben de Kamer ingekomen vanwege de nieuwe pensioenwet. Mijn doel blijft een koopkrachtiger pensioen, meer zeggenschap voor deelnemers en het behoud van een solide AOW,’ zo licht Joseph haar overstap toe in een verklaring.

Welke plek op de lijst neemt ze in?

Joseph staat voor de aankomende verkiezingen op plek acht van de concept-kandidatenlijst van BBB. Mocht zij opnieuw in de Kamer terechtkomen, wat gezien de peilingen onwaarschijnlijk is (BBB staat nu op twee tot zes zetels), dan wil zij zich weer inzetten voor pensioenen en langdurige zorg – net als voorheen bij NSC.

Helma Lodders: van VVD naar BBB

Helma Lodders was van 2010 tot 2021 Tweede Kamerlid namens de VVD. Ze trad onder meer op als landbouw- en kansspelwoordvoerster. Kort na haar vertrek uit de Kamer maakte ze de overstap naar het lobbycircuit, een route die de laatste jaren in Den Haag door wel meer oud-VVD’ers is gevolgd.

Maar vrij van controverse was die stap niet. De 57-jarige Lodders nam functies aan in precies de sectoren waarvoor zij als Kamerlid jarenlang het woord had gevoerd: eerst als voorzitter van Vee & Logistiek Nederland, vier maanden later als voorzitter van de VNLOK, de Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders.

Zo’n snelle overstap van de politiek naar een sector waarvoor een voormalig Kamerlid zelf wetgeving heeft gemaakt, wordt vaak gezien als onwenselijk, omdat het de schijn van belangenverstrengeling kan wekken.

Waarom stapte Lodders over naar de BBB?

Vanwege onvrede over de koers van haar voormalige partij. Vooral het stikstofbeleid van de VVD, dat de landbouwsector volgens haar onevenredig belastte, stuitte haar tegen de borst. Ook ‘het doorgeschoten klimaatbeleid’ kon bij Lodders op weinig bijval rekenen. Maar breekpunt was ‘het stikstofkaartje’ van Christianne van der Wal, toenmalig minister voor Natuur en Stikstof; Lodders vond dat kaartje te rigide en onpraktisch.

Ze voelde dat de VVD steeds minder praktisch en resultaatgericht werd, terwijl ze bij BBB mensen zag ‘die de mouwen opstropen en perspectief bieden’.

Welke plek op de lijst neemt ze in?

Lodders ambieert niet om voor BBB de Kamer in te gaan, maar wil vooral ‘bijdragen aan het succes van de partij’. Daarom staat ze voor de aankomende verkiezingen als lijstduwer op plek 49 van de BBB-kieslijst. Mocht ze desondanks genoeg voorkeurstemmen krijgen van de kiezers, dan ‘respecteert ze dat besluit’ en neemt ze alsnog haar plek in de Kamer in. BBB staat op twee tot zes zetels in de peilingen.

Aant Jelle Soepboer: van NSC naar FNP

Met zijn lange rode baard was de 35-jarige Aant Jelle Soepboer de afgelopen twee jaar een opvallende verschijning in de Tweede Kamer. Soepboer kwam als nummer zeven op de kieslijst van NSC de Kamer binnen en hield zich onder meer bezig met onderwijs, regionale infrastructuur en waterbeheer.

Hij heeft zijn Friese identiteit nooit verloochend en was nauw betrokken bij debatten die gevolgen hadden voor zijn provincie, zoals de verduurzaming van de Waddenveren. Collega’s beschreven hem als iemand met het ‘hart op de tong’, die op duidelijke en directe wijze zijn standpunten naar voren kan brengen.

Als voormalig wethouder en gemeenteraadslid in Noardeast-Fryslân voor de Fryske Nasjonale Partij (FNP) had hij al ervaring opgedaan in de Friese, regionale politiek. Daar zette hij zich in voor het behoud van de Friese taal en cultuur. Zo zorgde hij ervoor dat plaatsnamen in de gemeente Noardeast-Fryslân voortaan officieel in het Fries werden weergegeven. Geen ‘Kollumerzwaag’ meer dus, maar ‘Kollumersweach’. Niet het Nederlandse ‘Morra’, maar het Friese ‘Moarre’.

Waarom stapte hij over naar de FNP?

Toen NSC-partijleider Pieter Omtzigt medio april aangaf de politiek te verlaten, overviel dat Soepboer. Tegenover Omrop Fryslân gaf hij aan dat ‘verdriet misschien een groot woord is,’ maar dat zijn vertrek hem wel flink raakte. Ook in de peilingen kreeg NSC een klap te verduren, de partij staat inmiddels op nul tot één zetel(s).

Op de vraag of hij een terugkeer naar de FNP overwoog, reageerde Soepboer destijds nog afwijzend. Maar een paar maanden later was het moment toch daar. Hij wilde niet langer wachten, omdat zijn ‘hoofd en hart al bij de FNP’ lagen. Een flinke verandering zal het overigens niet zijn geweest voor Soepboer: als NSC-Kamerlid bleef hij lid van de FNP en ook zijn betrokkenheid bij de Friese gemeenschap bleef onverminderd groot.

Volgens Soepboer kan hij met FNP de Friese, regionale belangen het beste vertegenwoordigen. Speerpunt van de partij is overigens niet de zelfstandigheid van Friesland, maar wel meer autonomie voor de provincie.

Welke plek op de lijst neemt hij in?

Soepboer gaat als lijsttrekker van de partij de aankomende verkiezingen in. Een unicum, want de FNP deed nog niet eerder mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. De partij richt zich van oudsher voornamelijk op de provincie Friesland en maakt daar sinds 2011 deel uit van het bestuur.

Daarnaast is de FNP vertegenwoordigd in elf van de achttien Friese gemeenteraden, levert ze wethouders en zelfs een burgemeester in de gemeente Noardeast-Fryslân. Ook maakt de partij sinds 1995 deel uit van de Onafhankelijke Senaatsfractie Nederland (OPNL) in de Eerste Kamer, een samenwerkingsverband van regionale partijen.