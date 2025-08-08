‘Ik ben het zat: Waarom zijn zo veel Joodse Nederlanders te schijterig om hun bek open te trekken?’

Je identiteit verstoppen? Als Joodse zoon van twee vaders in Amsterdam of als Arabische homo in Israël, lijkt dat de veiligste optie. Maar echte vrijheid laat zich uiteindelijk niet het zwijgen opleggen.

‘Papa, please, niet bellen.’ Mijn zoon – dertien, knap, koppig – kijkt me aan. Hij heeft net verteld over de volwassen man die de kleedkamer van zijn voetbalclub in Amsterdam-West binnenstormde, waar hij alleen zat te wachten op een vriendje.De man mompelde iets, kwam vlak voor hem tot stilstand, hief zijn vinger en schreeuwde: ‘Free Palestine!’

‘Verstoppen kost meer energie dan zichtbaar zijn’

Op zijn gezicht zie ik iets wat zijn stoere houding doorbreekt. Angst. Twijfel. Hij wil niet dat ik de club bel. Geen melding, geen ophef. Hij wil verdwijnen in de mas­sa. Niet opvallen.

Remco Yizhak Cooremans (47) Is kandidaat-Kamerlid voor de VVD en is voorzitter van VVD Pride. Woont in Amsterdam met man en twee kinderen.

Niet vanwege zijn afkomst, zijn taal, zijn gezin. Hij wil dat niemand merkt dat hij Joods is, dat hij Hebreeuws spreekt, of dat zijn twee vaders niet passen in het plaatje van onze buurt die wordt bewoond door de creatieve klas­­se met yoga-mat en deugdelijke mening.

Ik knik en beloof niet te bellen. Maar terwijl hij wegloopt, voel ik iets in me verharden. Verstoppen kost meer energie dan zichtbaar zijn, dat weet hij nog niet. En wat gebeurt er als wij zwijgen?

Dan winnen zij die schreeuwen. En blijven zij die eens naast ons stonden stil. Mensen van wie we dachten dat ze weten hoe het voelt om buiten de norm te vallen. Solidariteit reikt blijkbaar maar tot waar het geen lastige vragen oproept.

Dit gesprek is niet het einde. Het is het begin van iets wat ik niet langer wil laten liggen.

Een lied in een verscheurd land

Maanden later land ik in Israël. De reis begint als een werkbezoek met een kleine groep Joodse Nederlanders – de meesten homo, en net als ik hebben zij zich de afgelopen tijd soms wat ingehouden in het publieke debat.

Als voormalig voorzitter van een belangenorganisatie en politicus voor de VVD wil ik met hen sociaal-maatschappelijke projecten bezoeken en in gesprek gaan met lhbt-mensen. Het zou zes dagen duren. Uiteindelijk worden het er veertien.

Door mijn oortjes zingt Idan Raichel She’eriot shel Ha’Chaim, de scherven van het leven. Hij was mijn favoriete artiest toen ik hier woonde met mijn gezin. Tien jaar in Jaffa, die oude havenstad naast Tel Aviv waar Arabieren en Joden door ­elkaar leven.

De woorden blijven hangen. Alles wat we probeerden vast te houden, versplinterd. Het is meer dan een liedje, het is een staat van zijn. Want wat doe je met scherven? Je kunt ze laten liggen, gevaarlijk en scherp. Of je raapt ze op, voorzichtig, en kijkt of er iets nieuws van te maken valt.