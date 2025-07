Waarom lijsttrekker Yeşilgöz niet bij het VVD-verkiezingsprogramma past

Bron: VVD

Om de veiligheid van Nederland te verbeteren, wil de partij 100.000 extra militairen en reservisten. Ook komt de nieuwe NAVO-norm van 3,5 procent van het nationaal inkomen aan defensie in de wet te staan. Nu staat er in die wet nog de oude norm van 2 procent.

Was in 2023 migratie nog het eerste van acht hoofdstukken in het verkiezingsprogramma, in het nieuwe programma Sterker uit de storm valt migratie onder de vierde van vijf missies die de VVD zich ten doel stelt. Vanaf pagina 62 van de 81.

Dat was de les die de liberalen na de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 leerden. De partij zette toen flink in op het thema immigratie, nadat het kabinet Rutte-IV erover viel, maar zag verrassend genoeg de PVV de grootste worden.

Door: Victor Pak, redacteur Den Haag

Het is aan Yeşilgöz om een koerswijziging in te zetten. Niet alleen haar partij moet daarbij geloofwaardig overkomen, maar ook zijzelf.

Yeşilgöz presenteert zich als fel en uitgesproken politicus die geen blad voor de mond neemt. Als minister van Justitie en Veiligheid had ze veiligheid en misdaadbestrijding hoog in het vaandel. Identiteitspolitiek schuwt zij niet.

De groeiende kloof binnen de liberale partij speelt haar parten. De linkervleugel hekelde het besluit om met de PVV te regeren in het kabinet-Schoof, en is blij dat de VVD de partij van Geert Wilders nu heeft uitgesloten. Daar baalt de rechtse vleugel van de VVD dan weer van.

Ook Rutte kende een chaotische begin als partijleider, waarin tegenstrever Rita Verdonk zijn leiderschap ondermijnde. Maar hij kwam die fase te boven. Zover is Yeşilgöz nog niet. Na ruim tweeënhalf jaar partijleiderschap is ze nog altijd zoekende.

Sinds het vertrek van Mark Rutte als partijleider worstelt de VVD. Zowel met het verhaal als met het leiderschap. Partijleider Dilan Yeşilgöz is nooit zo onomstreden geweest als Rutte dat was geworden.

Bron: Rijksfinanciën

Sterker uit de storm? Zonder financiële paragraaf is niet te beoordelen of de VVD de titel van haar programma ook waarmaakt.

Die financiële paragraaf verschijnt pas met de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) medio oktober. Zo blijft voorlopig de vraag onbeantwoord hoe de partijen hun plannen gaan bekostigen.

In de doorrekeningen willen partijen beter presteren dan het zogeheten basispad, de economische ontwikkeling tot 2030 als er geen nieuw beleid zou komen. In dat basispad loopt de staatsschuld de komende jaren op tot 50 procent van het nationaal inkomen in 2030. Het begrotingstekort loopt op van 1,7 in 2027 tot 2,5 procent in 2030.

En dan heeft het CPB daarin nog niet eens de verhoging van de defensie-uitgaven meegenomen. De nieuwe NAVO-norm van 3,5 procent zorgt voor extra uitgaven tot wel 20 miljard euro per jaar.

Energiebelasting verlagen is duur

Een verkiezingsprogramma is minder ingewikkeld om op te schrijven dan de financiële paragraaf, waarin duidelijk wordt hoe de plannen worden gedekt.

Neem het VVD-plan om de energiebelasting te verlagen. Daarin staat niet gespecificeerd hoeveel lager die moet worden. Maar een beetje verlagen, kost al flink wat geld. Dat blijkt uit de sleuteltabel waarin het ministerie van Financiën de kosten van mogelijke belastingmaatregelen opsomt.

De energiebelasting op aardgas voor huishoudens bedraagt 60 eurocent per kubieke meter. Het kost de schatkist 67 miljoen euro als die 1 eurocent lager wordt.

Voor elektriciteit is de energiebelasting 9 eurocent per kilowattuur. Een verlaging van 1 eurocent kost 181 miljoen euro.

Zo kan een aanzienlijke verlaging van de energiebelasting al gauw een kostenpost van ruim 1 miljard euro worden.