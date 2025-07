Vicepremier Sophie Hermans keert niet terug in de Tweede Kamer

Sophie Hermans keert na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. De vicepremier van de VVD zegt dat in gesprek met EW. ‘Ik heb ruim zeven jaar in de Kamer mogen zitten, maar dat voelt afgerond.’ Hermans was in 2023 nog de nummer twee op de kandidatenlijst van de VVD achter lijsttrekker Dilan Yeşilgöz.

Na de verkiezingen en formatie van het kabinet-Schoof werd Hermans op 2 juli 2024 minister van Klimaat en Groene Groei. Ook was zij vicepremier namens de liberalen. Hermans (44) was zo een cruciale schakel tussen de coalitiepartij en de ministersploeg.

Sophie Hermans en verduurzaming industrie

Als minister was Hermans verantwoordelijk voor het verduurzamen van de industrie. Dat gaat moeizaam. Dinsdag 1 juli luidde de industrie nog de ‘noodklok’, omdat de toekomst daarvan in Nederland onder druk staat. In het zomernummer van EW spreekt Hermans uitgebreid over de uitdagingen van de industrie. Dat nummer ligt vanaf 17 juli in de winkel.

Hermans begon haar carrière als politiek assistent van woonminister Stef Blok. Daarna vervulde zij die functie voor premier Mark Rutte. Van 2017 tot 2024 was zij Tweede Kamerlid voor de VVD, de laatste drie jaar als fractievoorzitter. Haar vader, Loek Hermans, was voor de partij minister van Onderwijs, Tweede en Eerste Kamerlid.

Sophie Hermans sluit vervolg politieke loopbaan niet uit

De vicepremier dacht sinds de val van het kabinet na over haar toekomst. ‘Toen ik een jaar geleden het kabinet in ging, was dat een hele bewuste stap. Toen ik die zette, realiseerde ik mij ook dat ik zeven jaar in de Kamer had gezeten. Een prachtige tijd, als woordvoerder zorg en daarna als fractievoorzitter. Ik heb ontzettend veel meegemaakt, geleerd en bijgedragen. Maar het Kamerlidmaatschap is afgerond.’

Hermans stuurde daarom geen nieuwe sollicitatiebrief naar de partij. ‘Dat hoofdstuk is voor mij gesloten.’

Sophie Hermans sluit einde politieke loopbaan niet uit

De demissionair vicepremier benadrukt dat dit besluit geen einde van haar politieke loopbaan hoeft te zijn. ‘Er is nog genoeg te doen in de politiek. Ik vind het een prachtig vak om in die bestuurlijke rol een bijdrage te leveren. Maar wat daarin de toekomst brengt, dat weten we niet.’

Verschuivingen op kandidatenlijst VVD

De VVD-kandidatenlijst voor de verkiezingen op 29 oktober zal flink veranderen. Ten minste drie kandidaten die in 2023 nog een plaats in de top-10 hadden, zijn niet meer beschikbaar. Naast Hermans gaat het om oud-minister Christianne van der Wal, die begin dit jaar de politiek verliet, en Roelien Kamminga. Zij werd deze week benoemd als burgemeester in Groningen.

Dilan Yeşilgöz zal de lijst opnieuw aanvoeren. Zij werd zonder tegenkandidaten eind juni verkozen. Yeşilgöz was in 2023 de opvolger van partijleider Mark Rutte. Onder haar leiding verloor de partij 10 zetels en hield er 24 over. In de peilingen staat de partij op een nagenoeg gelijk aantal zetels.