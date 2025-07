Premier van België Bart De Wever houdt 17de HJ Schoo-lezing

Op donderdag 4 september 2025 spreekt Bart De Wever in De Rode Hoed in Amsterdam over ‘de staat van de Lage Landen’.

De kersverse premier van België, die jarenlang burgemeester van Antwerpen was, is uitgegroeid tot een van de invloedrijkste stemmen van de Lage Landen. Zijn visie op Vlaanderen, Nederland en Europa is helder, prikkelend en onvermijdelijk actueel.

Waar en wanneer? Datum: Donderdag 4 september 2025

Tijdstip: 20:00 Tickets: € 20 p.p.

De Wever buigt zich over de grote vraagstukken van dit moment. Hoe beschermen we onze liberale democratie in een tijd van geopolitieke druk en interne verdeeldheid? Welke antwoorden kan Europa bieden, en welke kansen liggen er om Europa weerbaar en veerkrachtig te maken? En wie kan daar in het huidige politieke landschap toe bijdragen?

Begin van het politieke seizoen

Bart De Wever houdt de HJ Schoo-lezing op uitnodiging van de redactie van EW, die de publiekslezing jaarlijks organiseert aan het begin van het politieke seizoen. De lezing is genoemd naar HJ Schoo, de in 2007 op 61-jarige leeftijd overleden voormalig hoofdredacteur van Elsevier.

Mis deze unieke lezing niet. Een avond vol intellectuele scherpte, historische diepgang en politieke urgentie.

