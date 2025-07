Onzin dat overheid niets doet tegen femicide

Bron: Moordonderzoek EW, Universiteit Leiden

Na de moord op de 39-jarige Joeweela de Gelder door haar ex-partner, vorige week dinsdag 15 juli in Gouda, staat de aanpak van vrouwenmoord opnieuw ter discussie.

Voor de ogen van hun twee jonge kinderen schoot de 53-jarige Driekus K. op straat zijn ex dood en pleegde daarna zelfmoord in de duinen bij Scheveningen.

Joeweela zat al weken met haar kinderen in een blijf-van-mijn-lijf-huis. Begin juni had ze aangifte tegen hem gedaan wegens mishandeling en vuurwapenbezit.

Driekus zat een paar weken vast, maar de rechtbank liet hem vrij omdat er onvoldoende bewijs was voor de mishandeling. Eerder had de man dertien jaar celstraf gekregen nadat hij in had 2008 geprobeerd een vorige partner en haar broer dood te schieten.

Twee dagen na de moord in Gouda overleed een 38-jarige vrouw in Vlijmen in het ziekenhuis, nadat haar 35-jarige vriend haar in haar woning ernstig had verwond.

Oproep tot meer inzet van politie en justitie

De aanpak van femicide staat al langer op de agenda. Onder anderen nabestaanden, vrouwenorganisaties en hulpverleners vinden dat politie en justitie meer moeten doen om vrouwenmoord te voorkomen.

Vorig jaar juni publiceerden drie bewindslieden onder de noemer ‘Stop femicide’ een ambitieus plan van aanpak met nuttige aanbevelingen.

Ruim helft vrouwenmoorden betreft partnerdoding

Gemiddeld wordt eens per twee weken een vrouw door haar (ex-)partner vermoord, volgens de Femicide Monitor van de Universiteit Leiden.

Dit jaar zijn tot nu toe acht vrouwen het slachtoffer van partnerdoding, blijkt uit het doorlopende moordonderzoek van EW. Dat is gemiddeld eens in de drieënhalve week.

In totaal vielen volgens het doorlopende EW-onderzoek tot nu toe 57 doden door moord of doodslag, onder wie 21 vrouwen. In 8 gevallen betrof het partnerdoding. De overige vrouwen waren onder meer het slachtoffer van moedermoord, een ‘verwarde’ dader, roof of een (drugs)ruzie.

Sinds 1992 is het aantal vrouwelijke slachtoffers fors gedaald, blijkt uit Mythen over moord. Dertig jaar fataal geweld in Nederland (2024).

Er waren uitschieters van 91 slachtoffers per jaar. Rond 2006 begon het cijfer spectaculair te dalen, en die dalende trend lijkt door te zetten.

De afgelopen drie decennia ging het bij vrouwenmoord in iets meer dan de helft van de gevallen (53 procent) om partnerdoding. Die is lang niet altijd het sluitstuk van huiselijk geweld, al vormt de ‘blaffende en bijtende dader’ wel de grootste groep.