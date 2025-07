Feature

Dick Schoof over zijn turbulente jaar als premier: ‘Den Haag ruziet te veel en levert te weinig’

Ondanks een turbulent jaar zit Dick Schoof nog vol vuur. EW reisde met de demissionair premier mee naar een Oekraïne-conferentie in Rome en sprak hem achter de schermen. Schoof kijkt kritisch naar Den Haag, spreekt over de rol van Nederland in de wereld en blikt vooruit op zijn toekomst.