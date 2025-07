Wat verdient een militair? Van soldaat tot commandant op een rij

Defensie gaat de komende jaren flink uitbreiden. Al jaren wordt gediscussieerd of militairen wel genoeg verdienen. Een overzicht van de militaire salarissen.

Medio januari heerste er chagrijn op het ministerie van Defensie. En dan vooral bij – inmiddels demissionair – staatssecretaris Gijs Tuinman (BBB). KLM zou volgens hem actief piloten van defensie werven. Dat stak het ministerie en de krijgsmacht, die jaren kwijt zijn aan het vinden en opleiden van gevechtsvliegers.

De gemoederen liepen zodanig op dat Tuinman de CEO van KLM Marjan Rintel ter verantwoording riep. Niettemin keerde enige tijd later een aantal piloten van defensie zich tegen het frame van de staatssecretaris dat zij door KLM werden ‘gelokt’.

Salarissen bij defensie blijven gevoelig punt

Natuurlijk, het is prettig om op termijn veel meer te verdienen – een gevorderde piloot bij KLM krijgt een salaris van tegen de 250.000 euro per jaar.

Maar voor veel vliegers ging het ook om betere arbeidsvoorwaarden en een gezondere balans tussen werk en privé.

Toch worden al jaren discussies gevoerd over de salarissen bij defensie. Er klinkt gemopper vanuit diverse krijgsmachtonderdelen. De kwestie wordt relevanter nu defensie naarstig zoekt naar personeel. De krijgsmacht moet groeien van 76.000 naar 200.000 werknemers.

Bijzondere arbeidsvoorwaarden moeten defensie aantrekkelijk maken

De krijgsmacht is een bijzondere werkgever. Veel werknemers zouden hun werk net zo goed op de ‘klassieke’ arbeidsmarkt kunnen doen. Denk aan piloten, artsen en ingenieurs. Waarom zou je bij defensie werken als je elders meer kunt verdienen?

De krijgsmacht heeft onder meer bijzondere arbeidsvoorwaarden. Zo krijgen militairen de Vergoeding Extra Beslaglegging – een structurele salaristoelage. Militairen op uitzending ontvangen ook toelages.

Salarissen bij defensie: van starter tot ervaren militair

Net als in veel andere sectoren lopen de salarissen enorm uiteen. Elk loonstrookje zit anders in elkaar. Wat je verdient, is zeer afhankelijk van je leeftijd, ervaring en onderhandelingskunsten.

Toch is vanuit vacatures en openbare loontabellen aardig in kaart te brengen wie wat bruto verdient als (beginnend) werknemer bij defensie.

Functie F-35-piloot Salarisindicatie 4.000 – 5.000 euro per maand Weggelegd voor weinigen, maar een jongensdroom voor velen: het besturen van een gevechtsvliegtuig, en dan vooral de F-35. Na het vwo moet de piloot in spe de Militair-Wetenschappelijke Opleiding van 4,5 jaar doorlopen, om daarna nog de Elementaire Militaire Vlieger Opleiding te volgen. Zeer ervaren vliegers kunnen tot ruim 10.000 euro per maand verdienen.

Functie Militair in opleiding Salarisindicatie 1.455 – 2.445 euro per maand Wie de opleiding tot militair gaat volgen aan de Koninklijke Militaire Academie, krijgt – naast inwoning – betaald. Het is geen vetpot, maar cadetten ontvangen in elk geval een vergoeding. De hoogte daarvan hangt af van opleiding en rang, en, uiteraard, leeftijd. Bovenstaande salarisindicatie heeft betrekking op de laagst mogelijke rang – soldaat der derde klasse.

Functie Officier Algemeen Militair Arts Salarisindicatie 4.950 – 5.300 euro per maand Hoewel defensie sterk inzet op zorgreservisten, zijn er ook eigen artsen nodig. Daarom staan er online diverse vacatures voor militair artsen. De baan is veelzijdig: wie eraan begint, wordt zowel huis-, bedrijfs-, verzekerings- als GGD-arts. De werkplek is in een van de landmachtkazernes in Nederland, of – indien noodzakelijk – op missie in oorlogsituaties wereldwijd.

Functie Commandant der Strijdkrachten Salarisindicatie 12.875 – 13.800 euro per maand De hoogste militaire functie binnen de Nederlandse krijgsmacht is die van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) – opperbevelhebber van het volledige defensieapparaat. De huidige CDS is Onno Eichelsheim (59), een doorgewinterde luchtmachtgeneraal. Hij werd aangesteld in 2021. De exacte hoogte van het salaris van de CDS is afhankelijk van diens rang.

Functie Matroos der Tweede Klasse Salarisindicatie 2.690 – 3.120 euro per maand De nieuwbakken matrozen, vers van de opleiding, en bij wijze van spreken nog niet droog achter de oren, vallen logischerwijs in de laagste salarisschaal. Wat zij maandelijks krijgen bijgeschreven op hun rekening, is niet erg veel.

Functie Korporaal Korps Commandotroepen Salarisindicatie 3.100 – 3.400 euro per maand Wie in de voetsporen wil treden van de gebroeders Tuinman, Dai Carter en Marco Kroon, moet een loodzware opleiding doorlopen. Korporaal bij de elite-eenheid van de Koninklijke Landmacht – het Korps Commandotroepen – word je natuurlijk niet zomaar. Commando’s worden wereldwijd uitgezonden op extreme missies. Ze waren onder meer actief in Afghanistan en Mali.