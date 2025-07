CDA niet akkoord met asielwetten: beslissing aan de senaat

De feiten: Toevalswijziging zet asielwet op losse schroeven

De Eerste Kamer moet het eindoordeel geven over de twee strenge asielwetten van het demissionaire kabinet-Schoof. Het gaat een zinderende ontknoping worden, nu het CDA de wetten niet steunt in de Tweede Kamer. Dat maakte de partij woensdagochtend bekend. Voor partijleider Henri Bontenbal is het onaanvaardbaar dat de asielnoodmaatregelenwet illegaliteit en hulp aan illegalen strafbaar stelt. CDA maakt senaatsmeerderheid onzeker In de Tweede Kamer gaat de wet wel een meerderheid behalen, dankzij steun van de PVV. Ook de wet voor de invoering van het tweestatusstelsel lijkt door het parlement te komen. Maar doordat het CDA de wetten niet steunt, is een meerderheid in de Eerste Kamer hoogst onzeker. Het CDA is nodig om in de senaat die meerderheid te krijgen. CDA struikelt over strafbaarstelling illegaliteit Nu ligt het lot van de wetten in handen van drie éénmansfracties in de Eerste Kamer. Het is nog onduidelijk hoe die fracties, 50PLUS, OPNL en Fractie-Kempermann over de wetten denken. Voor het CDA is de strafbaarstelling van illegaliteit het breekpunt, de directe aanleiding om de asielnoodmaatregelenwet niet langer te steunen. Gisteren werd in de Tweede Kamer op curieuze wijze een wetswijziging aangenomen voor die wet. Het voorstel van de PVV tot wijziging zou geen meerderheid krijgen. Maar enkele tegenstanders, onder wie GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans, waren afwezig bij de stemming over dat voorstel en hadden geen volmacht gegeven. Daardoor haalde het PVV-voorstel zomaar een meerderheid.

EW's visie: Moeizame voortgang asielwetten getuigt van groot politiek falen

Door: Victor Pak, redacteur Politiek

Het asielbeleid heeft inmiddels twee kabinetten de kop gekost en Nederland is voor geen meter opgeschoten met strengere maatregelen. De asielaanvragen zijn voorlopig lager in aantal dan vorig jaar, maar dat komt niet door nieuwe wetgeving. Die is er simpelweg nog niet. Het kabinet-Schoof beloofde vorig jaar zomer werk te maken van ‘het strengste asielbeleid ooit’. Die leus van toenmalig asielminister Marjolein Faber wordt nog altijd eindeloos herhaald, ook nu er niets van terecht is gekomen. De vertraging kent tal van oorzaken, maar moet vooral worden gezocht bij de Haagse politici zelf. Streng asielbeleid wankelt door politieke overbelasting Zij weigeren keer op keer strenge maar fatsoenlijke asielmaatregelen voor te stellen, die breed kunnen worden gesteund. Het amendement voor de strafbaarstelling van illegaliteit is het nieuwste voorbeeld. De wet wordt nu in allerijl, als een kerstboom, opgetuigd, waardoor de politieke steun onnodig gaat wankelen. Want ondanks een aantal bezwaren verdienden de asielwetsvoorstellen het voordeel van de twijfel. Ze maken het asielbeleid van Nederland strenger, en dat is een breed gedeelde wens in de politiek en de samenleving. Het beperken van nareizen en het afschaffen van de permanente verblijfsvergunning komen eindelijk in wetten. Dat is nog steeds een positieve ontwikkeling.

‘Een streng asielbeleid vraagt om compromissen en wetten die werken. Veel partijen hebben zich opnieuw laten gijzelen door de PVV en steun gegeven aan de strafbaarstelling van illegaliteit, een straf op medemenselijkheid. Daarom trekken wij de steun voor de asielnoodmaatregelenwet in,’ schrijft CDA-leider Henri Bontenbal op X.

op X. ‘Wij vinden het belangrijk dat er meer grip op migratie komt, maar dit raakt aan onze principes en onze waarden,’ vervolgt Bontenbal. ‘Dat mensen die hulp bieden strafbaar zijn, is voor ons een totaal onbegaanbare weg.’

‘CDA maakt Nederland kapot. Meer asiel. Meer geweld. Meer ellende. Meer azc’s. Meer illegalen. Bedankt, Bontenbal,’ schrijft PVV-leider Geert Wilders op X.

