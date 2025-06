Wie is Eddy van Hijum, de beoogde nieuwe lijsttrekker van NSC?

Het bestuur van NSC heeft demissionair minister van Sociale Zaken én Volksgezondheid Eddy van Hijum voorgedragen als lijsttrekker voor de komende verkiezingen.

Waarom wordt Eddy van Hijum lijsttrekker voor NSC?

Na het opblazen van het kabinet-Schoof door de PVV en de aankondiging dat Nicolien van Vroonhoven vertrekt als partijleider, meldde Eddy van Hijum zich aan als kandidaat-lijsttrekker voor Nieuw Sociaal Contract (NSC).

Van Hijum, demissionair minister van Sociale Zaken én Volksgezondheid, loopt al een poosje mee in de Nederlandse politiek.

Zijn overstap van het CDA naar NSC in 2023 markeerde het begin van een nieuw hoofdstuk in een loopbaan die inmiddels meer dan twee decennia omspant.

Van vicepremier tot lijsttrekkerskandidaat

Van Hijum geldt binnen NSC als een stabiele factor. Hij schreef het verkiezingsprogramma van 2023, diende als Kamerlid en trad vervolgens toe tot het kabinet-Schoof als derde vicepremier.

Na het vertrek van de PVV-ministers op 3 juni 2025 schoof hij door naar de rol van tweede vicepremier. Zijn ervaring maakt hem voor velen in de partij een logische opvolger van Pieter Omtzigt en Nicolien van Vroonhoven.

Wat is de achtergrond van Eddy van Hijum?

Eddy van Hijum werd op 17 april 1972 geboren in Delft, maar groeide op in Woudsend, Friesland. Hij volgde het atheneum aan het Bogerman College in Sneek en studeerde civieltechnische bestuurskunde aan de Universiteit Twente.

Jeugd in Friesland en studie in Twente

In 2001 promoveerde hij in de bestuurswetenschappen aan dezelfde universiteit, met een proefschrift over waterbeheer. Daarna werkte hij als consultant bij Infram, PwC en KPMG, waar zijn werk was gericht op bestuurlijke organisatie en regionale overheden.

Welke politieke functies heeft Van Hijum gehad?

Van Hijum werd in 1998 raadslid voor het CDA in Zwolle en was vanaf 2003 Tweede Kamerlid. In zijn takenpakket had hij sociale zaken, verkeer en financiën. In 2014 stapte Van Hijum over naar het provinciebestuur van Overijssel. Daar was hij tot 2023 gedeputeerde.

Overstap van CDA naar NSC en ministerschap

In 2023 verruilde hij het CDA voor NSC. Voor die nieuwe partij schreef hij het verkiezingsprogramma. Van Hijum werd Kamerlid en trad in 2024 toe tot het kabinet-Schoof als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Waar staat Van Hijum politiek voor?

Van Hijum staat bekend als pragmatisch bestuurder. Tijdens het pensioendebat in mei 2025 wees hij een voorstel van partijgenoot Agnes Joseph af vanwege uitvoeringsproblemen. Voor hem gaan haalbaarheid en degelijkheid boven symboliek.

Kloof tussen regio en Den Haag

Al in zijn periode als gedeputeerde benadrukte Van Hijum de kloof tussen regio’s en de landelijke politiek. Bij NSC pleit hij voor herstel van vertrouwen tussen overheid en burger, en voor betere checks and balances in de bestuurscultuur.

Wat weten we over het privéleven van Eddy van Hijum?

Van Hijum is getrouwd en vader van drie dochters. Hij woont met zijn gezin in Zwolle en is lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Publicaties en maatschappelijke betrokkenheid

Naast zijn politieke werk schrijft Van Hijum over bestuurskunde en Europa. In 2022 verscheen zijn boek Op de drempel van een nadere unie. Hij was kortstondig commissaris bij netbeheerder RENDO en voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol.