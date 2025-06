Feature

Ronald van Raak: ‘Het gaat in Den Haag vooral over het spelletje, niet over de ideeën’

Na bijna twintig jaar in de politiek is Ronald van Raak (55) terug in de wetenschap. In de Tweede Kamer voelde het niet altijd zo, maar als hoogleraar filosofie wil hij bewijzen dat Nederland toch een land van denkers is.