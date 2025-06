Power-droom Timmermans komt uit: PvdA-GL gaan fuseren (maar nu nog niet)

Leden van GroenLinks en de PvdA stemmen massaal in met een fusie en een gezamenlijke kieslijst. De volledige versmelting volgt pas in 2026, na de verkiezingen van 29 oktober.

1. Hoe stemden de leden van GroenLinks en PvdA?

De leden van beide partijen die de moeite namen te stemmen, kozen massaal voor een gezamenlijke lijst voor de verkiezingen op 29 oktober, en daarnaast voor een volledige fusie van beide partijen. Van de GroenLinks-stemmers was 89 procent voor dat laatste, bij de PvdA was het percentage 88. De stemming voor een gezamenlijke kieslijst was nog Noord-Koreaanser. Bij GroenLinks ging 95 procent akkoord, bij de PvdA 93,7 procent.

De opkomst was hoog. Bij GroenLinks stemde 62,9 procent van de leden en bij de PvdA 58,5 procent. In een stemming op een ledencongres, zoals aanvankelijk de bedoeling was, zouden veel minder leden stemmen.

Al eerder was aangekondigd dat bij een kabinetsval een online ledenreferendum zou volgen. Dat is er na de val van het kabinet-Schoof daadwerkelijk gekomen.

2. Staat de nieuwe linkse partij op 29 oktober al op het stembiljet?

Nee, de echte fusie komt pas in 2026. Voor de twee partijen is het te kort dag om al bij de Tweede Kamerverkiezingen over ruim vier maanden volledig te zijn samengesmolten.

Daarom staat net als in 2023 de naam GroenLinks-PvdA op het stembiljet. De leden gingen in de online raadpleging ook daarmee akkoord. GroenLinks en de PvdA dienen dus een gezamenlijke kieslijst in voor de aanstaande verkiezingen.

3. Is Frans Timmermans dan weer lijsttrekker?

Die kans is heel groot. Timmermans is de gedoodverfde kandidaat, maar het ledenreferendum ging daar niet over. Daar wordt nog een aparte raadpleging aan gewijd, waarvoor ook andere kandidaten zich kunnen aanmelden. Toch is een strijd om het lijsttrekkerschap onwaarschijnlijk. In Buitenhof zei voormalig GroenLinks-leider Jesse Klaver daarover: ‘We hebben een leider, dus er komt geen nieuwe leider.’

4. Is hij wel populair genoeg onder de kiezers?

Dat is wel een pijnpuntje. Uit een peiling van EenVandaag bleek dat slechts 54 procent van de linkse achterban hem graag als lijsttrekker ziet. Een kwart geeft aan liever een andere leider te hebben. Zelf twijfelt hij niet. Al in 2006 vond Timmermans dat er een brede linkse volkspartij moest komen, zei hij 12 juni op de bijeenkomst waar de uitkomst van het ledenreferendum werd bekendgemaakt.

5. Wat wordt de naam van de fusiepartij?

Nu de leden hebben ingestemd met de fusie beginnen de voorbereidingen voor de oprichting van een nieuwe partij. De meeste stappen daartoe volgen pas na de verkiezingen van de Tweede Kamer op 29 oktober. Aan deze verkiezingen doet links mee als GroenLinks-PvdA. Uiteindelijk beslissen de leden in 2026 hoe de nieuwe partij eruit komt te zien en wat de naam wordt.

In totaal hebben beide partijen nu rond de 100.000 leden. Dat is op één na – FVD – het hoogste ledental van alle politieke partijen. Timmermans riep de leden op langs de deuren te gaan om GroenLinks-PvdA tot de grootste partij te maken. ‘De zon gaat weer echt schijnen in Nederland,’ moedigde hij de achterban aan.