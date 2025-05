EW organiseert defensie-evenement in Nationaal Militair Museum

EW organiseert – in samenwerking met de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie & Veiligheid (NIDV) – op dinsdag 10 juni een speciaal evenement in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg met militairen, strategen en ondernemers.

DE NAVO-NORM: Een nieuwe werkelijkheid voor burgers en bedrijfsleven?

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is er sprake van een nieuwe geopolitieke werkelijkheid. Vrijheid in Europa leek lange tijd vanzelfsprekend, maar de razendsnelle ontwikkelingen wereldwijd brengen grote onzekerheden met zich mee. Ook hier. Europa’s veiligheid is geen taak voor militairen alleen. Terwijl Rusland rammelt aan de poorten van Europa en Trump de NAVO-bijdragen opdrijft, moet ook de samenleving in actie komen.

In aanloop naar de eerste NAVO-top in Nederland, organiseert EW – in samenwerking de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie & Veiligheid (NIDV) – op dinsdag 10 juni een speciaal defensie-evenement in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg met militairen, strategen en ondernemers. Wat vraagt deze tijd van burgers, bedrijven en bestuurders? Met bijdragen van:

Hoofdspreker

Wordt later bekend gemaakt.

Waar en wanneer? Datum: dinsdag 10 juni 2025 Locatie: Nationaal Militair Museum, Verlengde Paltzerweg 1, 3768 MX Soest Tickets: € 27,50 p.p. – inclusief gratis toegang tot museum. Abonnees van EW krijgen 5 euro korting met de code EWDefensie2025 Tijd: 12.30-13.30 uur facultatief museumbezoek, 13.30-14.00 uur ontvangst, 14.00 uur aanvang programma, 16:00 – 17:00 uur borrel.

Serhii Kuzan

Geopolitiek analist Serhii Kuzan komt speciaal over uit Oekraïne om op 10 juni te spreken in het Nationaal Militair Museum. Kuzan is voormalig topadviseur van het Oekraïense ministerie van Defensie en voorzitter van de denktank Ukrainian Security and Cooperation Center. Kuzan bezoekt regelmatig het front en spreekt over het conflict in Oekraïne in bredere geopolitieke context, en wat dat betekent voor Europa en de NAVO.

Annelies van Vark

Promovenda Annelies van Vark deed onderzoek naar de rol van de krijgsmacht in de samenleving in Nederland, Zweden en Finland. Van Vark gaat dieper in op het total defence model dat Zweden en Finland al jaren hanteren. Hierin hebben niet alleen de overheid, maar ook het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en individuele burgers een rol bij de nationale veiligheid.

Siete Hamminga

Oprichter van Robin Radar Systems, laat zien hoe civiele technologie zich ontwikkelt tot militaire toepassing, en wat dat vraagt van de samenwerking tussen defensie en het bedrijfsleven.

