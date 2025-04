Waarom Lilian Helder vertrok na ‘horrorjaar’ bij BBB: ‘Ik moest voor Mona buigen’

In de partij van Caroline van der Plas ontbreekt het aan leiderschap en aan een plan voor de oplossing van problemen. Dat zegt voormalig BBB-Kamerlid Lilian Helder tegen EW in het eerste – en enige – interview na haar vertrek uit Den Haag.

In februari kondigde Helder in een commissievergadering aan met onmiddellijke ingang te vertrekken als Kamerlid, na ruim dertien jaar bij de PVV en een ‘horrorjaar’ bij BBB.

Ze had zich in 2023 op verzoek van Van der Plas bij BBB aangesloten, maar had al snel het gevoel dat ze er niet op haar plek was. Zo boterde het helemaal niet met de nummer twee van BBB Mona Keijzer.

Lilian Helder: ‘Vanaf het begin botsten Mona en ik’

‘BBB bestaat vooral uit ex-CDA’ers. Dat matcht niet met een ex-PVV’er. Vanaf het begin botsten Mona en ik. Ik moest steeds voor haar inbreng buigen, omdat Mona vond dat ze honds was behandeld door het CDA. Ik zei dat geen ­reden te vinden om oncollegiaal te zijn. Maar zij was koningin van de fractie. Dat maakte me niks uit, als ik mijn ding maar kon doen met Justitie en Veiligheid. Voor Mona telde dat ze per se vicepremier wilde worden en daarvoor gebruikte ze BBB. Al had ze een leeg ministerie gekregen, dan had ze dat nog gedaan,’ zegt Helder tegen EW.

Helder en Keijzer moesten bij Van der Plas op het matje komen

Na een van die botsingen moesten Keijzer en Helder bij Van der Plas op het matje komen, maar die kon dat ‘als politiek groentje’ volgens Helder niet managen. ‘Leiderschap kent BBB niet.’ Volgens Helder heeft BBB ook geen plan voor het oplossen van problemen, zoals de stikstofcrisis.

Het zou niet meer goed komen tussen haar en de partij toen bleek dat ze haar portefeuille van Justitie en Veiligheid, die ze al die jaren in de Kamer had gehad, moest delen met nieuwkomer Marieke Wijen-Nass en te horen kreeg dat het Wetboek van Strafvordering voor BBB onbelangrijk was.

Bij de PVV ging het er democratischer aan toe dan bij BBB, vindt Helder. Ze liet zich door Wilders niet ringeloren. Toen hij opperde dat mensen met een taakstraf maar in een roze bajespakje plantsoenen moesten schoffelen, weigerde ze dat in een debat te zeggen.

‘Geert gaf me vaak gelijk’

‘Geert kon ook stevig uitpakken, maar als ik er op de inhoud iets tegenin bracht, gaf hij me vaak gelijk. Een voorgenomen PVV-motie van wantrouwen tegen toenmalig minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam er niet, omdat ik die sterk afraadde. Hij was geen dictator. Toen ik mijn zetel meenam naar BBB, zei hij sportief dat hij dat bij de VVD destijds ook had gedaan.’

Toch zou Helder nu ook bij de PVV ongelukkig zijn geweest door het veranderende politieke klimaat. Volgens Helder is de waan van de dag in de politiek in al die jaren dominanter geworden.

Lilian Helder zou motie tegen Coenradie niet hebben gesteund

Als ze nog Kamerlid zou zijn geweest, zou Helder de door BBB ingediende motie tegen staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ingrid Coenradie (PVV) over het cellentekort niet hebben gesteund. BBB wil Coenradie verbieden om gedetineerden twee weken eerder vrij te laten om zo cellen beschikbaar te krijgen.

‘BBB liet zich gebruiken door de motie in te dienen. De PVV wilde niet het initiatief nemen tegen de eigen staatssecretaris, maar tekende wel mee, wat ze normaal nooit doen. Het is raar dat coalitiepartijen de kleinste partij goede sier laten maken op een thema dat zo veel media-aandacht trekt. Natuurlijk trapt BBB erin,’ zegt Helder.

Ze noemt de VVD, die de motie ook steunt, hypocriet. Onder de eigen staatssecretaris Fred Teeven werden 26 gevangenissen gesloten.