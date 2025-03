Feature

Robert-Jan Smits (TU/e): ‘Maak een uitzondering voor exacte wetenschap bij bezuinigingen’

Hij is altijd zeer uitgesproken geweest over de kracht van Europa en het belang van kennis. Nu gaat Robert-Jan Smits (67), bestuurs­voorzitter van de Technische Universiteit Eindhoven, met pensioen. In een tijd dat universiteiten onder grote druk staan.