Wilders regeert, de fractie marcheert: zo gaat de PVV te werk

In podcast Elke Week bespreken politiek redacteur Carla Joosten en Sam Verbeek de positie van de PVV in de Tweede Kamer. De partij heeft de grootste fractie, maar ook de minste ervaring. Hoe functioneert deze nieuwbakken groep Kamerleden? En hoe stevig heeft hun leider Geert Wilders de touwtjes in handen?

Ongeveer enderde van de PVV-fractie heeft ruime politieke ervaring. Zo zijn Dion Graus en Raymond de Roon al jaren actief in de Kamer. Anderen waren Statenlid, gemeenteraadslid of medewerker, maar sommigen daarvan moeten wel nog wennen aan het Kamerwerk.

PVV-Kamerleden laten zich soms opvallend kritisch uit over hun eigen ministers en staatssecretarissen. Folkert Thiadens neemt geen blad voor de mond over het zorgbeleid van Fleur Agema, terwijl Hidde Heutink van leer trekt tegen minister Barry Madlener als het gaat over fatbikes.

Deze kritische houding is ongebruikelijk bij coalitiepartijen, maar past bij het dualisme dat Wilders zelf ook uitdraagt.

Wat als Wilders vertrekt?

Het ontbreekt de ledenloze PVV aan een traditionele partijstructuur met afdelingen en interne democratie. De partij draait sinds haar oprichting in 2006 om Wilders, die van meet af LPF-taferelen wilde voorkomen.

Fractiediscipline is heilig, en een kleine kern van vertrouwelingen helpt bij het runnen van de partij. Vicefractievoorzitters Léon de Jong en Edgar Mulder spelen een belangrijke rol, net als financieel specialist Tony van Dijck.

Maar mocht Wilders ooit vertrekken, dan is het onduidelijk wie zijn rol kan overnemen. Er zijn signalen dat hij nadenkt over een ledenstructuur, wat de partij toekomstbestendiger zou kunnen maken, zegt Carla Joosten.