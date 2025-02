Van verdediger naar verdachte: de ondergang van Inez Weski

In podcast Elke Week bespreken Sam Verbeek en misdaadjournalist Gerlof Leistra de val van Inez Weski, ooit een van de meest gerespecteerde strafrechtadvocaten van Nederland.

Bekend om haar felle pleidooien, onberispelijke reputatie en iconische zwarte kleding, werd Weski onverwacht zelf verdachte in de zaak rond Ridouan Taghi. Insiders zagen haar ondergang echter al langer aankomen.

Weski stond bekend als een vasthoudende advocaat. Ze nam strafdossiers volledig uit elkaar en had een scherp oog voor onrechtmatige opsporingsmethoden. Dit maakte haar niet geliefd bij politie en justitie, maar leverde haar wel veel respect op binnen de advocatuur.

Ze was loyaal, behulpzaam en had een droog gevoel voor humor, zo vertellen collega’s. Toch lijkt haar nauwe band met Taghi haar nu op te breken.

Die gaat ver terug. Jaren geleden verdedigde ze hem al toen hij nog een kleine drugsdealer was. Later groeide hij uit tot een van de grootste criminelen van Nederland.

Justitie verdenkt haar er nu van boodschappen te hebben doorgegeven tussen Taghi en zijn netwerk.

De eerste signalen dat Weski onder druk stond, kwamen in 2019, toen ze zich plotseling terugtrok als Taghi’s advocaat. Daarna nam ze zijn verdediging toch weer op zich. Justitie ontdekte later duizenden versleutelde berichten waarin Weski als tussenpersoon zou hebben gefungeerd. Dit leidde uiteindelijk tot haar arrestatie.

Binnen de advocatuur is de schok groot. Weski stond niet bekend als een ‘vuile’ advocaat en had geen reputatie van schimmige praktijken. Haar gedrevenheid en onafhankelijkheid maakten haar juist een gerespecteerde naam in de strafrechtwereld. Dat juist zij nu verdacht wordt van zulke ernstige overtredingen, laat zien hoe groot de invloed van een cliënt als Taghi kan zijn.

Hoe kon een vooraanstaande advocaat zo verstrikt raken in het netwerk van een topcrimineel? En hoe zal deze zaak de advocatuur en de rechtsstaat beïnvloeden? De antwoorden op deze vragen zullen de komende tijd duidelijk moeten worden.