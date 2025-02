Valentijn Tilder wint Johan de Witt-prijs voor masterscriptie over Amsterdams oproer in 1696

Valentijn Tilder (Universiteit van Amsterdam) heeft met zijn masterscriptie A cause to watch for dit jaar de Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-scriptieprijs voor geschiedenis gewonnen. De prijs werd zaterdag in samenwerking met EW Magazine in Hilversum voor de elfde maal uitgereikt.

De aanmoedigingsprijs ging naar Lydia Boer (Universiteit Leiden) voor haar bachelorscriptie Het huwelijk tussen Johan de Witt en Wendela Bicker: een politieke aangelegenheid?

Nadat juryvoorzitter dr. Ineke Huysman het juryrapport had voorgelezen, ontvingen de winnaars hun prijs uit handen van Eva Nicole Pool van Uitgeverij Verloren, geflankeerd door Hella Hueck, hoofdredacteur van EW Magazine. Eerder gaven de genomineerden al een toelichting op hun scripties.

Jaarlijks gaat de Uitgeverij Verloren/Johan de Witt-geschiedenisprijs naar de beste bachelor- en/of masterscriptie gericht op de Republiek der Nederlanden in de zeventiende eeuw. Doel is het stimuleren van historisch onderzoek naar dit belangrijke tijdvak.

De prijswinnaars krijgen onder meer een geldprijs van respectievelijk 1.500 en 200 euro, een boekenpakket en een jaarlidmaatschap van de vereniging Vrienden van De Witt.

In totaal werden dit jaar vijf scripties ingediend. De jury bestond uit: dr. A. Weststeijn (UU, Utrecht), dr. R. Baars (UL, Leiden), J. den Oudsten MA (RU, Nijmegen) en dr. I. Huysman, voorzitter (Huygens Instituut-KNAW). Secretaris was dr. L. de Jonge (WU, Wageningen).

Jury-oordeel winnende scriptie

De jury is van oordeel dat Valentijn Tilder met zijn masterscriptie een belangrijke nieuwe bijdrage levert aan de sociaaleconomische geschiedenis van de late zeventiende eeuw.

De scriptie toont overtuigend aan dat de herdenking van het aansprekersoproer in 1696 een duidelijk politiek doel diende voor de Amsterdamse burgerij. De auteur gebruikt een vlotte stijl om zijn vraagstelling op een overzichtelijke en systematische wijze uit te werken.

De omvang van het bronnenmateriaal en de analyse van de herdenkingssymbolen is indrukwekkend en getuigt van een passie voor het vak. De scriptie is van grote wetenschappelijke kwaliteit zoals bleek uit de hoge scores die deze van alle juryleden ontving.

Jury-oordeel winnende bachelorscriptie (“aanmoedigingsprijs”)

De jury is van oordeel dat Lydia Boer in haar bachelorscriptie duidelijk blijk geeft van deskundige analyse van de betekenis van het huwelijk tussen Johan de Witt en Wendela Bicker.

Zij plaatst het huwelijk en de dynamiek tussen de betrokkenen overtuigend binnen de historische context, wat getuigt van een scherp inzicht in de tijdsgeest.

De scriptie laat een hoog niveau van wetenschappelijk vakmanschap zien en kenmerkt zich door een complete en zorgvuldig uitgewerkte inhoud. De juryleden zien met grote belangstelling uit naar haar masterscriptie.

Vrienden van De Witt

De historische vereniging Vrienden van De Witt is in 2005 opgericht om de herinnering aan de markante staatslieden Johan en Cornelis de Witt levend te houden en actief bij te dragen aan respect en waardering voor hun grote verdiensten voor de Republiek bij een breed publiek.

De vereniging telt circa 200 leden in binnen- en buitenland en is niet gelieerd aan enige politieke organisatie of doelstelling. Jaarlijks organiseert de vereniging symposia die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Zie: www.vriendenvandewitt.nl