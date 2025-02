Oekraïne-debat: Kamer onderschat ernst, Wilders open voor andere militaire steun

Grote woorden vielen veel in de Tweede Kamer, maar daden bleven dinsdagavond nog even achter terwijl de wereld snel verandert. Dat bleek in het Kamerdebat over de oorlog in Oekraïne en de gewijzigde koers van de Verenigde Staten. De Tweede Kamer zocht naar grip op de wereldsituatie, maar vond die nauwelijks.

In een met spoed ingelast debat ging het dinsdagavond alle kanten op. Het centrale thema waren de Amerikaanse uitspraken van vorige week over Oekraïne en de Nederlandse inzet voor het door Rusland aangevallen land. Het bij vlagen opvallend lichtvoetige debat wapperde breed uit, maar écht knetteren deed het zelden.

Wilders open voor andere militaire steun in Oekraïne

Dat was vooral te danken aan Wilders. Hij liet al snel weten het kabinet niet op te blazen als er Nederlandse militairen zouden worden ingezet in Oekraïne. Wilders was tegen zogenoemde ‘boots on the ground’, maar stond open voor andere militaire steun aan het belegerde land.

Ook steunde hij het verhogen van de financiële steun aan Oekraïne. Premier Dick Schoof benadrukte dat het kabinet nog niets heeft besloten over die eventuele inzet van Nederlandse troepen.

Maar bekend is dat zijn kabinet daartoe bereid is.

Europese waarschuwing over onderhandelingen

Met het blindstaren op het wel of niet steunen van het sturen van troepen leek de zwaarte van het moment de Kamer te ontglippen. Dinsdag kwamen de Verenigde Staten en Rusland in het Saudische Riyad overeen te werken aan het herstel van de betrekkingen, teams te vormen voor de vredesbesprekingen over Oekraïne en economische samenwerking te verkennen, aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio.

Hij sprak later ook nog met de Europese buitenlandvertegenwoordiger Kaja Kallas. Zij waarschuwde ervoor dat de Russen Europa en Amerika uit elkaar willen spelen. Het laat zien hoe snel Europa voor het blok staat. Bij deze eerste gespreksronde over vrede in Oekraïne stond Europa buitenspel, net als Oekraïne zelf. Het is een realiteitscheck van ongekende orde.

Yeşilgöz ziet dat Europa op zichzelf is aangewezen

De frustratie daarover leefde bij veel partijen, zoals de VVD, NSC, D66, CDA en ChristenUnie. Maar een antwoord over de positie van Nederland in een nieuwe wereldorde werd amper geformuleerd.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz kwam nog het dichtstbij met haar inbreng over de ‘nieuwe realiteit’ waarin Nederland leeft. ‘Europa is volledig op zichzelf aangewezen voor de eigen veiligheid.’

Eerder op de dag trok minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) de vergelijking met de veranderde wereld na de val van de Berlijnse Muur. Maar handelen lukt het kabinet nog niet. Premier Schoof sprak vooral bezwerende woorden.

Verder dan de noodzaak dat er meer geld naar defensie moet, kwam de premier nauwelijks. Zo is Nederland voorlopig eerder een toeschouwer bij wat veel politici als een ‘scharnierpunt’ in de geschiedenis zien.

Wilders nam gas terug, coalitie akkoord met zijn weigering

Vrijwel alle politiek leiders waren aanwezig bij het debat. Alleen bij BBB en Partij voor de Dieren voerden niet de fractievoorzitters het woord. In het eerste uur ontmantelde PVV-leider Geert Wilders zijn woorden die hij eerder op maandag op sociaal medium X plaatste. Toen sprak hij zich uit tegen het sturen van Nederlandse militairen. Daar bleef hij bij, maar hij zou niet de stekker uit het kabinet trekken.

De coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB was daar akkoord mee. Volgens VVD-leider Yesilgöz hoeft zo’n besluit niet unaniem door de coalitie te worden gesteund.

‘Constructieve houding’ krijgt Kabinet als opdracht van Kamer

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans probeerde er nog een bres in te slaan, maar kwam niet ver. Timmermans worstelde zelf met zijn visie op de Verenigde Staten. Enerzijds zag hij dat het land nu ‘de macht voor het recht’ laat gaan, anderzijds zag hij de trans-Atlantische band niet direct verbroken worden in de tweede termijn van het presidentschap van Donald Trump.

GroenLinks-PvdA en de VVD dienden samen een motie in waarin het kabinet wordt opgeroepen een ‘constructieve houding’ aan te nemen bij een eventuele inzet van militairen in Oekraïne. Voor die opdracht aan het kabinet is een ruime Kamermeerderheid.

Ook de steun voor het ophogen van de defensie-uitgaven is groot. Maar die bal werd door de coalitie naar de onderhandelingen over de voorjaarsnota geschoven. Pas begin april moet die nota af zijn. Een ophoging naar drie procent van het nationaal inkomen aan defensie-uitgaven kost bijna tien miljard euro.

Stroperige samenwerking in de coalitie

Het verplaatsen van die discussie toont aan hoe stroperig de samenwerking binnen de coalitie is. Een snel antwoord kan zij niet formuleren op de rappe omwenteling van de wereldorde.

Zo vroeg PVV-leider Wilders om het huishoudboekje van de Nederlander niet te vergeten, maar Yesilgöz wees er tijdens het debat op dat Nederland niet langer de eigen veiligheid door anderen kan laten opknappen en dus meer geld voor defensie nodig heeft.

Bovendien bleek in de Tweede Kamer dat het hoefijzermodel nog altijd opgaat. Partijen in het midden zagen terecht met vrees de geopolitieke aardverschuiving tegemoet. Aan de uiterste linker- en rechterzijde werd het gevaar voor Nederland aanmatigend waargenomen.

Trump: Oekraïne had sneller vrede moeten sluiten

Opvallend genoeg benadrukte SP-leider Jimmy Dijk dat zijn partij geen pacifistische partij is, maar niet als ‘loopjongen van de Verenigde Staten’ Nederlandse militairen naar Oekraïne wil sturen.

Gezien de radicale omslag van de Amerikanen is daar nauwelijks sprake van; de Amerikanen kan het nog maar weinig schelen hoe het in Oekraïne eindigt. President Donald Trump zei dinsdagavond dat Oekraïne allang vrede had moeten sluiten.

Dat besef dringt maar moeilijk door tot de Tweede Kamer. Volgende week is de Kamer met reces, waarna op 6 maart opnieuw over Oekraïne wordt gedebatteerd. Daar werd in de wandelgangen van de Kamer wel eens schamper over gedaan, maar dat debat zal niet overbodig zijn gezien de snelheid waarmee de wereld verandert.