Deze paddenstoelen uitvaartkisten zijn goed voor de aarde

Een bezoek aan de productiehal van Loop Biotech in Delft is een onverwachte geurbelevenis. Bij binnenkomst in de schone productieruimte van 1.400 vierkante meter, ruikt het naar iets aards, iets vochtigs. Nat zaagsel misschien?

‘Nee, dit is paddenstoel!’ roept Bob Hendrikx (31) enthousiast tijdens de rondleiding. Hendrikx maakt met die paddenstoelen witte, coconvormige uitvaartkisten. Ze staan hier in hoge stellingkasten op vijf verdiepingen opgesteld.

Een andere geur stijgt op als Hendrikx de deksel van een van de kisten opendoet. De binnenkant van de cocon is ­bekleed met mos. Voordat de kist naar de klant gaat, krijgt het mos nog een laagje water van de plantenspuit. Subiet stijgt er een sterke boslucht op uit het mos.

‘Wow, dit is wel een intense!’ zegt Hendrikx. ‘Echt een natuurervaring zo.’

Loop Biotech maakt uitvaartproducten van paddenstoelen

Welkom in de zintuigenprikkelende wereld van Loop Biotech. Het bedrijf ­produceert uitvaartproducten van mycelium, het wortelnetwerk van paddenstoelen. Mycelium is een sterk, licht en snelgroeiend materiaal dat je in een mal kunt gieten en zodoende voor allerlei toepassingen kunt gebruiken. Ook voor urnen en doodskisten.

Al drieduizend verkocht Hendrikx er intussen van, in vijf jaar tijd. Hij runt het bedrijf samen met zijn vrouw Lonneke en twintig medewerkers. Samen haalden ze bijna 5 miljoen euro op aan investeringen om de wereld te veroveren met hun bio­logisch afbreekbare ‘living cocoons’, à 1.495 euro per stuk.

Loop Biotech is in vijf landen actief en haalde het omzetdoel van 1 miljoen euro voor 2025. Vanaf 2027 zou het bedrijf winstgevend moeten zijn.

Hoe kwam Loop Biotech bij paddenstoelen?

Hendrikx werkte voor het eerst met mycelium tijdens zijn studie bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Toen keek hij nog of hij er huizen mee kon bouwen. ‘Maar mycelium is een recycler, een bodemverbeteraar. Dus het voelde logischer om een product te maken dat weer terug de bodem in gaat. En wat krijg je dan? Een doodskist!’

Hij verdiepte zich in de uitvaartbranche, en kwam erachter dat er qua duurzaamheid nog wel wat te verbeteren viel. ‘Het hout voor de meeste uitvaartkisten komt van ver: uit Oost-Europa en China. Dat wordt dan daar gekapt en met veel hitte gedroogd, om hier weer in de grond te worden ­gestopt. Tel daarbij op alle metalen, ­coatings, verf en lijm die ook in de bodem verdwijnen, en een begraafplaats is eigenlijk niet veel meer dan een afvalberg.’

De eerste exemplaren van de paddenstoelen uitvaartkisten waren nog log en rechthoekig. Toch durfde één uitvaart­ondernemer het aan om een eerste batch te bestellen.

Klimaatpionier: Loop Biotech, Delft De uitdaging: de CO2-uitstoot en bodemvervuiling bij maken en begraven van doodskisten De oplossing: een biologisch afbreekbare kist, gemaakt van paddenstoelen

Productie van paddenstoelen uitvaartkisten

‘Daar heb ik nog een grappige anekdote bij,’ zegt Hendrikx. ‘Ik maakte die kisten toen nog in de garage bij mijn ­ouders in Eindhoven. De uitvaartondernemer kwam ze daar ophalen met twee van hun rouwauto’s. Wij komen uit best een groot gezin van zes. Dus de buurtapp ging helemaal los. Ze dachten dat de héle familie Hendrikx was overleden.’

Intussen voelt dat alweer als lang geleden. Het productieproces is een stuk professioneler geworden. Voor een kist giet het bedrijf een mengel van mycelium en een reststroom van hennepvezels in een mal. Onder optimale omstandigheden groeien de myceliumdraden in een klimaatkamer door de hennepvezels heen en vormen zo een driedimensionaal netwerk.

Halverwege dit proces – na zeven dagen – haalt het bedrijf de kist uit de klimaatkamer om het product te drogen. Daarmee stopt het groeiproces en houd je een hard, sterk en toch licht materiaal over van half hennep, half paddenstoel.

Erkenning voor de duurzame uitvaartkisten

Het voordeel ten opzichte van andere duurzame uitvaartopties is dat de paddenstoelkist iets toevoegt aan de grond. Hendrikx: ‘De kist brengt natuurlijke koolstof en voedingstoffen terug in de ­bodem. Dat is goed voor het hele ecosysteem.’

Dat leidde ertoe dat onder anderen de familie van de in september 2023 overleden fotograaf Erwin Olaf koos voor zo’n paddenstoelen cocon bij zijn uitvaart. En dat het Amerikaanse tijdschrift TIME die in 2025 op zijn lijst zette van beste ­uitvindingen in de categorie duurzaamheid.