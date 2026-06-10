Bleiswijk is bang voor alles wat niet Nederlands genoeg is

Er zijn momenten wanneer de, laten we zeggen, minder ruimdenkende kant van Nederland zichzelf samenvat in één nieuwsbericht. Dat ging niet over de val van een kabinet. Het ging over een groep van 44 inwoners van Bleiswijk, Zuid-Holland, die in opstand kwam tegen straatnamen zoals Wadi Rum en Wadi Musa.

Dat is Nederland in 2026. Of in 1956.

De gemeente Lansingerland had bedacht om zes nieuwe straten in een nieuwbouwwijk te noemen naar beroemde wadi’s. Dat zijn droge rivierbeddingen in de Noord-Afrikaanse woestijn die na regenval het water afvoeren.

Een logisch thema, zou je zeggen. Want in de betreffende wijk komen ook wadi’s voor regenopvang. Maar toen kwamen 44 omwonenden in verzet.

Straatnamen zijn vernederlandst

De Arabische namen zouden ‘niet passend voor het gebied’ zijn en onvoldoende aansluiten bij Bleiswijk. De gemeente trok daarop de namen in en verving ze door onder meer Kolenschuitpad, Trekschuit, Veilingschuit en Tuindersvlet. Deze nieuwe namen zijn inmiddels officieel vastgesteld.

Ik vraag mij serieus af hoe het Bleiswijkse anti-Arabische protestcomité zijn vergaderingen opende. Met koffie? Een Arabisch leenwoord. Met suiker? Ook een Arabisch leenwoord. Misschien aten ze een stukje taart met saffraan? Een Arabisch leenwoord.

Of gebruikten ze een magazijn, matras, karaf of admiraal als voorbeeld van authentiek Nederlandse begrippen? Allemaal woorden die via het Arabisch in onze taal zijn terechtgekomen.

Het mooiste argument kwam van een bewoner die zich afvroeg of er in Jordanië ooit een Waalstraat of Rijnstraat zou komen.

Alsof straatnaamgeving een soort identitaire revanchewedstrijd in de geopolitiek is. Alsof de inwoners van Petra iedere ochtend wakker worden met de gedachte: ‘Vandaag gaan we eens géén Nederlandse kolenschuiten eren.’

Angst voor ‘te buitenlands’ overkomen

Wat mij met aangrijpt een curieuze mix van weerzin en intens medelijden, is de verbazingwekkende angst voor woorden die schijnbaar ‘te buitenlands’ overkomen. Of zoiets.

Nederlanders als deze demonstreren niet tegen overstromingen, huizenprijzen of sociale rechten. Nee, lettercombinaties zijn de moeite waard om protestcomites te organiseren die ander beleid moeten afdwingen.

Wadi Rum. Twee woorden. Zeven letters. Kennelijk voldoende om een dorpsgemeenschap in opperste staat van gealarmeerdheid te brengen.

Het ironische is dat het woord ‘wadi’ inmiddels zo is ingeburgerd in Nederland dat gemeenten, waterschappen en ingenieurs het dagelijks gebruiken. Sterker nog: veel Nederlanders kennen het woord uitsluitend uit de civiele techniek.

Maar in Bleiswijk werd ineens ontdekt dat het woord ooit uit het Arabisch afkomstig was. Dat was blijkbaar even schrikken.

Het roept bij mij de volgende vraag op. Als deze bezorgde Bleiswijkers hun kruistocht tegen Arabische invloeden doorzetten… waar eindigt die dan?

Bij koffie? Bij de suiker? Bij algebra?

Misschien moeten de 44 Bleiswijkse bezwaarmakers consequent zijn en voortaan ook protesteren tegen Arabische cijfers. Geen Arabisch huisnummer 27 meer, maar XXVII. Dat zal de pakketbezorger waarderen.

En dan zijn er al bestaande plaatselijke namen. Een echte bekrompen cultuurstrijd stopt niet bij zes geplande straatnamen. Dus beste bezorgde Bleiswijkers: onderzoek elk plantsoen. Controleer alle gevels. Doorzoek elke gemeentecatalogus.

Want ergens in Bleiswijk staat ongetwijfeld een bord waarop vreselijke Arabische woorden voorkomen zoals alcohol, siroop of katoen.

In Bleiswijk blijven de luiken dicht

Wie weet blijkt zelfs de lokale snackbar een broeinest van buitenlandse invloeden. Dat onze Nederlandse taal, onze keuken, onze wetenschap en onze handel door de eeuwen zijn opgebouwd met ontelbare invloeden van buitenaf, is blijkbaar volledig langs Bleiswijk heen gegaan.

In Bleiswijk blijven de luiken kennelijk dicht. Daar is de Nederlandse cultuur een hermetisch gesloten stolp van kleine geesten vol angst voor de wereld.

De aldaar ontbrekende Wadi Rum is daarom meer dan een straatnaam die nooit heeft bestaan. Het is een Bleiswijks monument voor de merkwaardige overtuiging dat iets vreemd wordt zodra je ontdekt waar het vandaan komt.

Totdat ze beseffen dat ook abrikozen, spinazie en zelfs onze Hollandse Oranje (Nāranj) niet uit Bleiswijk komen.

Dan is er plotseling een heel lange lijst met bezwaren.