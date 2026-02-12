Is Roos Moggré echt te licht voor een talkshow? | Gerry kijkt tv

In de rubriek ‘Gerry kijkt tv’ pakt dr. Gerry van der List de afstandsbediening of het toetsenbord om eens te bekijken hoe de moderne wereld in elkaar steekt. Deze week bespreekt hij de kritiek op vrouwelijke presentatoren van praatprogramma’s.

Merel Westrik las jarenlang vaardig voor RTL Nieuws nieuwsberichten van de autocue op. Ze zal warme herinneringen bewaren aan het programma, want ze sloeg er haar echtgenoot aan de haak.

Aan haar gezin heeft Westrik daarna vrij veel tijd kunnen besteden, want met haar loopbaan ging het bergafwaarts na een overstap in 2019 naar Net5.

De stroeve carrière van Merel Westrik

Linda de Mol had bedacht dat een vrouwelijke tegenhanger van – toen nog – Veronica Inside goed kon scoren en zag de nieuwslezeres wel zitten als presentatrice. Maar Ladies Night werd een fiasco en Westrik maakte geen sterke indruk.

Gelukkig kwam het Sinterklaasjournaal op haar pad. Pas als opvolger van Dieuwertje Blok vond ze weer een geschikt plekje op televisie voor zichzelf.

Welmoed Sijtsma was niet zo goed in Op1

Wellicht is het een vooroordeel van ouderwetse kerels, maar zij willen nog weleens betogen dat vrouwen in sterkere mate dan mannen op hun uiterlijk worden geselecteerd. Aantrekkelijk bevonden vrouwen die het aanvankelijk goed doen voor de camera, zouden vervolgens een functie krijgen waarvoor ze eigenlijk te licht zijn.

Welmoed Sijtsma wordt dan als een voorbeeld genoemd. Het gezagvol leiden van gesprekken in Op1 ging haar inderdaad niet echt geweldig af.

Leonie ter Braak is ongeschikt voor RTL Tonight

In Vandaag Inside nam Johan Derksen Leonie ter Braak onder vuur. Een ontzettend leuke vrouw, dat vond hij zeker. Ze kan ook veel. Voor de reünie van de deelnemers aan B&B Vol Liefde was zij vorig jaar de ideale gastvrouw.

Het was volgens Derksen evenwel geen goed idee om haar het toch al vrij kansloze RTL Tonight te laten presenteren. Ze zou daarvoor de noodzakelijke intellectuele en journalistieke bagage missen.

Dat zij werd ingezet om de aanvoerders van D66, VVD en CDA te interviewen na het bereiken van een coalitieakkoord, was al helemaal gênant.

Hopelijk vindt Roos Moggré haar draai

En nu hebben we dan Roos Moggré aan het hoofd van een talkshowtafel. Zij mag voor korte tijd invallen bij Pauw & De Wit.

Na haar eerste optreden werd ze niet alleen afgekraakt door Derksen, maar ook door mannelijke tv-critici als Victor Vlam en Mark Koster. De onzeker ogende Moggré rommelde inderdaad veel in haar papieren en leek met moeite greep te krijgen op de gesprekken. Maar de dag erna ging het al een stuk beter.

Het kan zeker allemaal goed komen. Paul Witteman had ook tijd nodig om zijn draai te vinden als presentator. Hopelijk lukt dat Moggré eveneens.

Want het is koren op de molen van Derksen en co als de indruk bestaat dat sommige presentatrices van praatprogramma’s het vooral moeten hebben van hun charmante verschijning.

