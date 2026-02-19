Bert Maalderink verdient ook een gouden medaille | Gerry kijkt tv

In de rubriek ‘Gerry kijkt tv’ pakt dr. Gerry van der List de afstandsbediening of het toetsenbord om eens te bekijken hoe de moderne wereld in elkaar steekt. Deze week belicht hij de kwaliteiten van sportverslaggever Bert Maalderink.

Niet alle Nederlanders gunden de eerste Nederlandse winnares van goud tijdens de Winterspelen in Milaan haar triomf. Jutta Leerdam wordt bejubeld, maar ook verguisd. Ze zou een foute vriend hebben en divagedrag vertonen, in tegenstelling tot haar bescheiden, beschaafde concurrente Femke Kok. Hooghartig zou ook haar weigering zijn om de pers te woord te staan voordat ze aan de race van haar leven op de 1.000 meter begon.

Na afloop stond ze de NOS-verslaggever wel te woord, met doorgelopen make-up door vreugdetranen. Ze vertelde dat ze nogal veel stress had ondervonden. Mede ‘door jullie’, voegde ze er met een lachje aan toe. Dat kon de interviewer in zijn zak steken.

Geen journalist kreeg zoveel drek over zich heen

Na het gesprekje werd hij op sociale media onder vuur genomen vanwege zijn aanpak. Dat is nu eenmaal het lot van Bert Maalderink. Geen journalist heeft in de loop der jaren zoveel drek over zich heen gekregen op X als hij. ‘Vervelende man’, ‘eikel’, ‘enorme zeikerd’, ‘azijnzeiker’ en ‘zuigende etterbak’ waren de afgelopen dagen slechts een paar van de kwalificaties.

Een beetje grappig was nog wel de tweet van de man die een straf had bedacht voor Lian Ziwen. De Chinees die de weg van Joep Wennemars naar een medaille letterlijk blokkeerde, zou anderhalf uur door Maalderink moeten worden geïnterviewd als boetedoening.

Sporters hebben doorgaans weinig te vertellen

Het schelden op X is nooit aangenaam. Maar in dit geval gaat het ook geheel voorbij aan het zeer lastige werk van het mikpunt. Sporters hebben doorgaans weinig interessants te vertellen. Bovendien hebben ze meestal geen zin in het geven van interviews. Ze beschouwen dat als een vervelende verplichting.

Irene Schouten gaf dit deze maand ook toe. De olympisch kampioen mag nu in Milaan commentaar geven op de inspanningen van TeamNL en vertelde in een interview dat ze de obligate gesprekjes met Maalderink in het verleden ‘soms best irritant vond. Dan dacht ik weleens: waar gáát dit over?’

Live interviewen kan stressvol zijn

Het is bijna een onmogelijke opgave om een zinnig gesprek te voeren met een sporter na een wedstrijd. Stressvol is het ook, omdat veel mensen live meekijken. Op zondag zagen liefst 4,7 miljoen Nederlanders hoe Femke Kok goud won op de 500 meter. Voor Maalderink was het fijn een opgetogen winnares voor de camera te krijgen, maar hij oogstte weer kritiek toen hij naar de smaak van sommige kijkers te veel een vertoon van emoties van zijn gesprekspartner verlangde.

Maar hoe moet je in hemelsnaam iemand aanspreken die net zijn olympische droom uiteen heeft zien spatten? ‘Hoe voel je je nu?’, vroeg Maalderink maar aan Joep Wennemars. ‘Klote’, antwoordde de woedende schaatser, sowieso al geen gezellig type. Maalderink liet hem maar snel met rust.

Van Gaal kritisch ondervragen was een heldendaad

Prijzenswaardig aan de Achterhoeker is in elk geval dat hij zich af en toe kritisch durft op te stellen. Hij maakt niet, bevangen door Oranje-euforie, van elk verslag een goednieuwsshow.

Ook niet toen hij nog het Nederlands elftal volgde, door hemzelf beschreven in het boek Buiten beeld. Hij kwam in aanvaring met een paar bondscoaches. Dick Advocaat ‘Dikkie Dik’ noemen, was misschien niet zo handig. Maar bij de arrogante, niet tegen kritiek kunnende Louis van Gaal blijven doorvragen, mag als een journalistieke heldendaad worden beschouwd.

Maalderink lijdt aan multiple sclerose

Dat Maalderink nu in Milaan weer volop actief is, is bijzonder gezien zijn lichamelijke toestand. Sinds 2019 ondervond de 62-jarige verslaggever fysieke problemen, die drie jaar geleden multiple sclerose als oorzaak bleken te hebben.

Vorig jaar trad hij met dit trieste nieuws naar buiten en presenteerde hij een podcast om aandacht te vragen voor deze ziekte.

De toekomst ziet er niet zonnig uit

Eind vorig jaar gaf Maalderink een mooi interview aan het AD. Het ging de ene dag beter dan de andere, vertelde hij. De toekomst zag er door de ongeneeslijke ziekte, in combinatie met hartfalen, natuurlijk niet zo zonnig uit. ‘Je denkt nu wel steeds vaker: “Hoelang kan ik nog normaal blijven interviewen?”’

Hopelijk toch nog enige tijd. Voor zijn decennialange journalistieke inspanningen op tv zou hij in Milaan in elk geval alvast een gouden medaille omgehangen mogen krijgen.

