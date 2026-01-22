Wordt Rob Jettens ‘hockeyhunk’ een goede first gentleman? | Gerry kijkt tv

In de rubriek ‘Gerry kijkt tv’ pakt dr. Gerry van der List de afstandsbediening of het toetsenbord om eens te bekijken hoe de moderne wereld in elkaar steekt. Deze week richt hij het vizier op de partner van de aanstaande premier.

Bij Shownieuws waren ze best trots. De aanstaande minister-president had het luchtige entertainmentprogramma van SBS6 uitverkoren voor een van zijn spaarzame interviews rond de jaarwisseling. Verslaggever Janine Schuinder sprak het vermoeden uit dat deze keuze te maken had met de behoefte van Rob Jetten een wat rechtser publiek te bereiken dan de kijkers van Nieuwsuur en Buitenhof.

Politiek lastige vragen kwamen in elk geval niet aan de orde. Zo hoefde de D66-leider niet uit te leggen hoe hij de door hem beloofde tien Nederlandse steden wilde doen verrijzen. Maar hij moest wel ingaan op een heikele kwestie. Nicolás Keenan had hem ontvolgd op Instagram! Was er wellicht sprake van een relatiecrisis?

Jetten spreekt glunderend over zijn verloofde

Deze Keenan is namelijk de verloofde van Jetten. De politicus is duidelijk erg blij dat hij de knappe Argentijnse sportman aan de haak heeft geslagen. Over zijn ‘hockeyhunk’ spreekt hij altijd glunderend, alsof hij net met succes een plan voor een nieuwe kerncentrale heeft getorpedeerd. Hij plaatst ook gretig foto’s van zichzelf en zijn veel jongere liefje op sociale media. Nu eens in half ontklede staat, dan weer lekker zoenend.

Van relatieperikelen was geen sprake, meldde Jetten in Shownieuws. Lieve ‘Nico’ was op Instagram alleen maar even afgehaakt omdat er zo veel berichten over D66 en Nederlandse politiek op zijn tijdlijn verschenen. Het aangekondigde huwelijk stond helemaal niet op de tocht.

Premiers zeggen meestal weinig over hun partner

Het is bijzonder dat Nederland nu met een first gentleman te maken krijgt in plaats van met een first lady. Bijzonder is eveneens hoezeer de nieuwe premier zijn partner in de schijnwerpers plaatst. Dick Schoof schermde het leven van zijn vriendin vrij zorgvuldig af, zijn voorganger had niemand om mee te pronken en Jan Peter Balkenende sprak weleens liefdevol over zijn Bianca, maar heel openhartig was hij niet over haar.

Rob Jetten daarentegen weet van geen ophouden over Nicolás. Ook toen hij vorig jaar thuis in Den Haag Ivo Niehe ontving, kletste hij zijn gast de oren van het hoofd over zijn vreugdevolle relatie. De slimme politicus die vroeger voor een robot werd aangezien, zal vast denken dat dit hem menselijker en sympathieker doet overkomen.

Nederlands blijkt een lastige taal voor Argentijnen

Of Keenan het goed zal doen als premierspartner, valt nog niet te zeggen. Hij is zelf maar een enkele keer voor de camera’s ondervraagd. Eén keer werd hij betrapt in de wandelgangen van de Tweede Kamer, waar hij meedeelde dat hij de Nederlandse politiek ‘superfun’ vond. Toen hij vragen kreeg over Geert Wilders, werd hij snel bij de arm gepakt door zijn aanstaande echtgenoot.

Keenan heeft de Koningin al een paar keer ontmoet. Zij adviseerde hem snel goed Nederlands te leren spreken, zo vertelde hij in het AD. Een goede raad van Máxima, die heeft laten zien dat het onder de knie krijgen van onze taal geen eenvoudige opgave is voor Argentijnen. Na al die jaren in koninklijke kringen spreekt ze bij publieke optredens helaas nog af en toe zo gebrekkig Nederlands dat ze op televisie moet worden ondertiteld.

