Het narcisme van Klaas Dijkhoff is eerder gênant dan doeltreffend | Gerry kijkt tv

In de rubriek ‘Gerry kijkt tv’ pakt dr. Gerry van der List de afstandsbediening of het toetsenbord om eens te bekijken hoe de moderne wereld in elkaar steekt. Deze week verbaast hij zich over het narcisme van Klaas Dijkhoff.

Klaas Dijkhoff lijkt zich te vervelen. De VVD’er liet de hem aangeboden troon van zijn partij aan zich voorbijgaan omdat hij vaak met migraine vanuit Den Haag naar het Brabantse land terugkeerde en liever meer tijd met zijn gezin wilde doorbrengen dan partijleider worden.

Maar het hoeden van zijn gezin en zijn werkzaamheden bij zijn adviesbureau met de vreemde naam Sue and the Alchemists (‘De backstage crew van je succes’) slorpen blijkbaar niet enorm veel tijd op.

Voor Ons Nederland stelt nog weinig voor

Want Klaas Dijkhoff zit in de raad van commissarissen bij de NS en bij PSV, maakt een podcast met het voormalige ChristenUnie-kopstuk Gert-Jan Segers en heeft een heuse beweging opgericht om zijn eigen VVD voor de voeten te lopen.

Hoewel dit Voor Ons Nederland nog niet bijster veel lijkt voor te stellen.

De website van de met een hoop fanfare aangekondigde actiegroep van ‘de milde meerderheid’ toont in elk geval veel oproepen om geld te doneren, maar weinig ontplooide activiteiten.

Documentaire van Klaas Dijkhoff lijkt een promotiefilm van Defensie

En nu is er dan Klaas aan het front. Op drie maandagen achtereen is op NPO1 op primetime een documentaire te zien die de kijkers aanspoort tot militaire waakzaamheid.

De aftiteling meldt dat het programma is gemaakt in opdracht van de Evangelische Omroep, maar het verspreidt vooral het evangelie van het ministerie van Defensie.

Het lijkt wel of Ruben Brekelmans deze promotiefilm zelf heeft geregisseerd.

Klaas Dijkhoff en het vaste repertoire van Defensie

De VVD-minister van Defensie komt zelf uiteraard aan het woord. Hij heeft een zware taak, want hij moet de door zijn eigen partij bewerkstelligde afbraak van defensie (met medewerking van Dijkhoff, zelf een blauwe maandag minister van Defensie) zien goed te maken.

Ook de inmiddels van de televisie erg bekende hoge militairen mogen een zegje doen.

Een Oekraïense vluchtelinge, die een comfortabel bestaan in Nederland verkoos boven het steunen van haar landgenoten, legt verder uit hoe eng de Russen zijn.

Het narcisme van Klaas Dijkhoff treft geen doel

Opmerkelijk is de opzet van het programma. Dijkhoff denkt vermoedelijk dat hij een erg aantrekkelijke verschijning is, want hij heeft ervoor gekozen permanent in beeld te verschijnen.

Om het geheel wat luchtiger te maken, heeft hij zijn vrienden- en familiekring ingeschakeld.

Zo speelt Dijkhoff een potje biljart met mede-PSV’er Frank Lammers, die voor de gelegenheid een petje met de tekst ‘War sucks’ heeft opgezet.

Narcisme van Klaas Dijkhoff is gênant

Vorige week werd een beroep gedaan op Dijkhoff senior en afgelopen maandag moesten zelfs de dochtertjes opdraven.

Zij speelden, om onduidelijke redenen, verstoppertje met hun papa.

Het narcisme van Dijkhoff is eerder gênant dan doeltreffend. Aan het tv-front bezwijkt hij onder zijn eigen ego.

