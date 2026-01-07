Ook de grove Ricky Gervais bespot de islam liever niet | Gerry kijkt tv

In de rubriek ‘Gerry kijkt tv’ pakt dr. Gerry van der List de afstandsbediening of het toetsenbord om eens te bekijken hoe de moderne wereld in elkaar steekt. Deze week heeft hij het over risicomijdende cabaretiers.

Op sociale media bleken de verwachtingen bij rechts Nederland niet hooggespannen. Op X werd vorige maand herhaaldelijk opgemerkt dat Peter Pannekoek tijdens zijn oudejaarsconference wel weer geen grappen zou durven maken over de islam en voorspelbaar links cabaret zou presenteren.

Dit klonk nogal voorbarig en zuur. Maar zuur rechts kreeg, zoals wel vaker trouwens, gelijk. Pannekoek ontpopte zich als dominee van de linkse kerk die flauwe grappen maakte over de ‘schizofrene gek’ Marjolein Faber. En die zich opwond over het ontbreken van vrouwen op de kandidatenlijst van de SGP. Dat schijnt in progressieve ogen inderdaad een groter probleem te zijn dan de agressieve, religieus gelegitimeerde masculiene dominantie in migrantenkringen.

Mortality maakt een gemakzuchtige indruk

In Nieuws van de Dag viel er uiteraard weinig waardering te bespeuren voor Pannekoeks pogingen tv-kijkers aan het lachen te maken. ‘Ik heb eerst gekeken naar Ricky Gervais en toen naar Peter Pannekoek en die overgang…,’ zei de gevallen advocaat Bram Moszkowicz in het SBS6-forum voor bezorgde burgers. Waarop presentator Thomas van Groningen de afgebroken zin afmaakte met: ‘Dat is een beetje alsof je van de Champions League naar de IJsselmeervogels gaat.’

Deze vergelijking gaat echter mank. Gervais heeft een sterrenstatus verworven als ’s werelds succesvolste stand-up comedian. Maar hij weet dat hij niet meer heel erg zijn best hoeft te doen om op Netflix goed te scoren. Zijn nieuwe show, Mortality, maakt dan ook een gemakzuchtige indruk.

Gervais verdedigt de vrijheid van meningsuiting

Gervais komt graag stoer over. Hij doet het voorkomen alsof hij voortdurend het risico loopt te worden gecanceld, maar zich daar niets van aantrekt en onomwonden zijn mening geeft. Aan het begin van Mortality benadrukt hij dan ook het belang van de vrijheid van meningsuiting.

Zo zegt hij grijnzend – Gervais lacht graag om zijn eigen opmerkingen – dat hij gerust kan beweren dat Mahatma Gandhi het fijn vond om van achteren genomen te worden.

Niet echt humor van Champions League-niveau

Dit is tegenwoordig zo ongeveer het niveau van de humor van de veelgeprezen Britse komiek. Hij gebruikt de waardevolle vrijheid van meningsuiting vooral om veel seksgrappen te maken, schuttingwoorden te gebruiken en mensen te schofferen.

Wanneer hij zich over politiek uitspreekt, komt hij niet veel verder dan de voormalige Britse premier Boris Johnson een fucking moron te noemen. Dat is niet echt humor van Champions League-niveau.

Lubach durft geen grappen over de islam te maken

Intussen zegt Gervais niets waardoor hij echt gevaar loopt. Hij blinkt uit in een risicoloze grofheid. In het bijzonder valt natuurlijk op dat de uitgesproken atheïst, die gelovigen graag belachelijk maakt, moslims spaart.

Deze terughoudendheid staat niet op zich. In Nederland heeft Arjen Lubach toegegeven bewust geen grappen te maken over de islam uit vrees voor de gevolgen. Hij wil niet eindigen als Theo van Gogh. En Gervais wil niet worden neergestoken zoals Salman Rushdie.

De islam maakt het leven allesbehalve leuker

Dit valt uit menselijk oogpunt allemaal best te begrijpen. Maar begrijpelijk en helaas terecht is eveneens de constatering dat terreur van moslimfundamentalisten blijkbaar angst inboezemt en zo de vrijheid van meningsuiting in ernstige mate aantast.

Met de groeiende invloed van de islam is het er in het Westen duidelijk allesbehalve leuker op geworden.

