Met ‘Terror Jaap’ als rolmodel is het fatsoen ver weg | Gerry kijkt tv

Na de finale van Paradise Hotel begin dit jaar verkeerden veel kijkers in een shocktoestand. In de realityserie van Videoland proberen mannelijke en vrouwelijke singles zo lang mogelijk in een luxueus hotel te verblijven. Wie er niet in slaagt een partner aan de haak te slaan en te houden, moet naar huis. Mert en Chinouk leken dit seizoen bij elkaar de liefde te hebben gevonden en als onafscheidelijk duo op de overwinning af te koersen.

Totdat aan het slot duidelijk werd dat Mert zijn amoureuze gevoelens had geveinsd. Hij verkoos een forse som geld boven een relatie en liet Chinouk met een gebroken hart en lege portemonnee achter. De winnaar was 20.000 euro rijker, maar staat nu voorlopig wel bekend als een enorme eikel.

Videoland is op zoek naar superschurken

Paradise Hotel past in een trend: programma’s die slechte eigenschappen van mensen in beeld brengen en zelfs aanwakkeren. RTL houdt erg van dit genre. Hoewel de na een aantal flops inmiddels weggepromoveerde programmadirecteur Peter van der Vorst zei ‘woke’ te zijn, met een voorkeur voor een ‘familiezender’ met een positieve boodschap.

De schunnige realityserie Ex on the Beach bijvoorbeeld draait om een ‘helvakantie’ vol ‘drama, lust en jaloezie’. En in House of Villains moeten halvegare ‘realitysterren’ zoals ‘Terror Jaap’, zanger van Focking niet normaal, elkaar het leven zuur maken. In de hoop dat ze door hun vaardigheid in manipulatie en sabotage worden uitgeroepen tot superschurk. Allemaal te zien op Videoland, de streamingdienst van het zogenaamd fatsoenlijke RTL.

Ranking the Stars laat deelnemers elkaar beledigen

Er was de afgelopen weken veel te doen om De Hanslers: van de piste naar de playa. TIn de realityserie van SBS6 was te zien hoe een nogal dominante moeder het vriendinnetje van haar sullige zoon schoffeert en vernedert. ‘Schoonloeder’ Monique is nu zo ongeveer de meest verafschuwde vrouw van Nederland.

Maar moreel bedenkelijker zijn programma’s die helemaal zijn gericht op het kleineren van anderen. Zo is het de bedoeling in Ranking the Stars – ooit BNNVARA, nu RTL – dat de deelnemers de tv-kijker aan het lachen maken door elkaar te beledigen en te bespotten.

Terror Jaap geeft het slechte voorbeeld

De populariteit van meer gerespecteerde programma’s toont eveneens de fascinatie voor kwaadwilligheid. Bij Wie is de mol? geniet de saboteur inmiddels meer aanzien dan degene die de bedrieger weet te ontmaskeren. En in Expeditie Robinson zijn de winnaars niet meer de sterksten, maar de genieperds die door bondjes te sluiten en andere trucs geduchte concurrenten weten te elimineren.

Een gebrek aan fatsoen staat hoge kijkcijfers niet in de weg. Integendeel zelfs. Toen in talloze vooruitblikken duidelijk werd wat voor een heks Monique Hansler is, leek de serie over haar gezin bij voorbaat te floppen. Maar De Hanslers scoorde juist goed.

Politici roepen geregeld om (een herstel van) fatsoen. Maar als Mert uit Paradise Hotel en Terror Jaap uit House of Villains op televisie het slechte voorbeeld geven, sorteert die sympathieke oproep weinig effect.

