Adieu Tijs, bedankt voor alle mooie interviews! | Gerry kijkt tv

In de rubriek 'Gerry kijkt tv' pakt dr. Gerry van der List de afstandsbediening of het toetsenbord om eens te bekijken hoe de moderne wereld in elkaar steekt. Deze week neemt hij afscheid van de interviewer Tijs van den Brink.

Johan Derksen heeft grote moeite met intelligente, goedgebekte vrouwen met een andere mening dan hijzelf. Daarom is Olcay Gulsen verbannen uit Vandaag Inside. Dat is jammer, want de ondernemer is slim, verbaal vaardig en recht voor haar raap.

Openhartig is ze ook. Dat bewees ze vorige week weer eens in het EO-programma Adieu God? Ze vertelde over haar afschuwelijke jeugd met een schizofrene, drugsverslaafde, gewelddadige vader. Dit heeft ze al vaker gedaan. Maar nieuw was haar geloofsbelijdenis. Gulsen bleek een diepgelovige vrouw die vaak bidt en een groot vertrouwen in God heeft. Aan het eind van de interview gaf ze de interviewer beleefd een hand en bedankte hem voor het fijne gesprek.

In Adieu God? toonde Van den Brink zich op zijn best

Deze interviewer heeft sinds 2012 al bijna tweehonderd van deze fijne gesprekken gevoerd in Adieu God? In dit interviewprogramma toonde Tijs van den Brink zich op zijn best. Hoewel hij, zoals weleens vals is opgemerkt, meer een gezicht voor de radio heeft, liet hij vaker op televisie zien dat hij een geïnteresseerde en fatsoenlijke interviewer is.

In Op1 bijvoorbeeld en in Dit is Tijs. In de laatste talkshow had hij de gewoonte zich midden in de uitzending ineens met een persoonlijke ontboezeming tot de kijker te richten. Dat was nogal mal. Nu we Margje Fikse elke zaterdag in dienst van de EO zien schutteren in Dit is de week, verlangt de kijker evenwel enorm terug naar haar voorganger.

Effectbejag was de beschaafde interviewer vreemd

Maar in Adieu God? kwam het talent van Van den Brink het meest tot zijn recht. Liefst negen keer werd hij dan ook genomineerd voor de Sonja Barend Award, de prijs voor het beste televisie-interview. Hij legde BN’ers zowel onbevangen als vasthoudend op een beschaafde manier interessante vragen over hun geloofsleven voor.

Effectbejag was hem vreemd. Maar hij stelde wel zulke indringende kwesties aan de orde dat Gulsen een traantje moest wegpinken en Antoine Bodar zelfs in snikken uitbarstte. De priester prees Van den Brink later de hemel in. Zijn protestantse gesprekspartner, zo zei de vrome katholiek, is ‘integer, nooit uit op sensatie, uitstekend voorbereid, onbevooroordeeld en respectvol’.

Jezus Christus, Frits Bolkestein en Henri Bontenbal: een wonderlijk trio

Deze lof was deze maand te vinden in de VARA-gids, waar geïnterviewden in Adieu God? aan het woord kwamen. Onder wie Midas Dekkers. De atheïstische bioloog begon in 2016 wantrouwig aan het gesprek met de ‘christenhond’ Van den Brink, maar vond het een verademing om iemand te treffen die goed kon luisteren.

Frits Bolkestein inspireerde het CDA-Kamerlid

Deze maand sluit Van den Brink Adieu God? af met twee afleveringen waarin hij terugblikt op de afgelopen dertien jaar. Bijzonder is dat oud-EO-directeur Andries Knevel vertelt dat het programma er onder zijn leiding nooit zou zijn gekomen, omdat hij vindt dat het te veel ruimte bood aan geloofsverlaters.

Het had eigenlijk eerder voor de hand gelegen dat Knevel de politiek in was gegaan dan Van den Brink. De vroegere EO-coryfee toonde zich altijd meer een moralist met een opgeheven vingertje. Maar het is Van den Brink die nu volksvertegenwoordiger is namens het CDA. Met, zo staat op de website van de Tweede Kamer te lezen, Jezus Christus, Frits Bolkestein en Henri Bontenbal als belangrijkste inspiratiebron. Een wonderlijk trio.

Het valt te bezien of Van den Brink een aanwinst is voor de vaderlandse politiek. De tv-kijkers zullen zich in elk geval in dank zijn mooie interviews herinneren.

