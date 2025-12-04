Robin van Persie onsportieve Feyenoorder? Hij liet zich van een heel onaangename kant zien | Gerry kijkt tv

In de rubriek ‘Gerry kijkt tv’ pakt dr. Gerry van der List de afstandsbediening of het toetsenbord om eens te bekijken hoe de moderne wereld in elkaar steekt. Deze week heeft hij het over de risico’s van BN’ers in commercials.

Wouter de Winther kan vals uit de hoek komen. Dit bleek onder meer toen de coryfee van De Telegraaf in een talkshow een keer van Frank Lammers kritiek op de berichtgeving in zijn krant moest aanhoren.

‘We hebben helaas geen vacatures meer voor de Jumbo-acteur,’ was de venijnige respons. Dit was uiteraard een verwijzing naar de veelvuldige verschijningen van Lammers in commercials van de supermarkt.

Dat is het risico dat BN’ers lopen die zich voor het karretje van het grootkapitaal laten spannen. Zij worden vereenzelvigd met reclamefilmpjes. Vervelender nog wordt het als het publiek die commercials niet waardeert.

Jan Smit bijvoorbeeld kreeg de Loden Leeuw als meest irritante BN’er in een televisiereclame (van de brillenwinkel Pearle). De Volendamse zanger reageerde overigens geestig op zijn uitverkiezing: ‘Als je meedoet, wil je winnen, toch?’

Sommige BN’ers in commercials blijken niet te deugen

Bedrijven maken graag gebruik van televisiepersoonlijkheden om hun waar aan de man te brengen. Zo zagen we Jeroen van Koningsbrugge afgelopen jaar opduiken als supermarktmanager Daan in reclames van Albert Heijn.

En André van Duin liet zich strikken door opticien Hans Anders. Zeker in het laatste geval vraag je je af waarom. De komiek moet toch inmiddels wel genoeg geld op de bank hebben voor een onbezorgde oude dag.

Met de brave, door iedereen sympathiek gevonden Van Duin kan Hans Anders zich geen buil vallen. Maar dat geldt zeker niet voor iedere BN’er. Ali B., die onder meer reclame maakte voor Lidl en T-Mobile, bleek een seksueel roofdier.

En Marco Borsato toonde buiten het zicht van de camera eveneens andere mores dan van Mr. Nice Guy werden verwacht. De zanger speelde bovendien in een van de meest gekritiseerde commercials ooit. Smiths liet hem een zakje chips van een bejaard vrouwtje stelen.

Sneue actie van Van Persie is slechte reclame

De vraag nu is of Gillette goed scoort met het inhuren van Robin van Persie (en diens voetballende zoon). Natuurlijk bewaart bijna heel Nederland warme herinneringen aan de verrichtingen op het veld van de Rotterdammer, in het bijzonder aan diens legendarische kopbal tegen Spanje tijdens het WK van 2014.

Maar hij is niet een enorm innemende persoonlijkheid en probeert nu – vooralsnog zonder groot succes – Feyenoord tot bijzondere prestaties aan te zetten. Waarom zou een supporter van PSV of Ajax scheermesjes van Gillette kopen wanneer deze worden gebruikt door de trainer van een vijand?

Van Persie liet zich van een heel onaangename kant zien

Verder liet van Van Persie zich vorige maand wel van een heel onaangename kant zien. Feyenoord was thuis zowaar op voorsprong gekomen tegen NEC, wat de trainer langs de kant tot een sneue actie inspireerde. Hij leek de over de zijlijn gespeelde bal te willen aanreiken aan een ongeduldige NEC-speler, verstopte deze daarna echter achter zijn rug en schopte hem vervolgens nog weg ook.

Gelukkig scoorden de Nijmegenaren daarna drie keer. Lekker puh, Van Persie. Zijn gedrag vormt noch voor zijn club noch voor scheermesjes goede reclame.