Overstappen van zorgverzekeraar: een ware uitputtingsslag

Voor het eerst is columnist Zihni Özdil van zorgverzekering veranderd. Dat leverde een lange, intensieve zoektocht op, met veel stress.

De oplettende lezer is vast verbaasd. Want precies een jaar geleden schreef ik over hoe ik mijn best deed als ‘brave zorgconsument’. Ging shoppen om te kijken bij andere zorgverzekeraars, maar door de oneindige wirwar aan ‘informatie’ de weg kwijtraakte in het oerwoud. En uiteindelijk, doodmoe na al die uren online mijn hersenen laten frituren, besloot om dan maar niks te veranderen. Vrije marktwerking is voor een zorgconsument in de Nederlandse zorgmarkt blijkbaar keihard werken.

Eerst de feiten. De Nederlandse zorgconsument mag vanaf ongeveer half november ‘tot uiterlijk 31 december’ zijn huidige zorgverzekering opzeggen.

Overigens, dat hele woord ‘zorgconsument’ is geen ironische kwalificatie van uw columnist. Helaas niet. Sinds 2006 bent u, officieel, serieus, zonder ironie, van patiënt omgedoopt tot ‘zorgconsument’, die ‘zorgproducten’ afneemt van ‘prestaties’ leverende ziekenhuizen en zo.

Afijn. Na de opzeg-deadline van 31 december heeft u ‘tot 1 februari om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten’. U bent dan ‘met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd’.

Genoeg tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten?

U zou kunnen zeggen: wat is het probleem, drs. Özdil? Minstens twee maanden om uw weg te vinden in deze mooie markt. Is dat dan niet genoeg tijd? Misschien is dat wel zo. Sterker nog: tot dit jaar kon ik het best eens zijn met deze redenering.

Vooral voor zieken, excuus zorgconsumenten, is het oppassen geblazen elk jaar

Ware het niet dat zorgverleners (van ziekenhuizen tot GGZ-klinieken) in ons geprivatiseerde zorgstelsel ook elk jaar moeten onderhandelen met onze private zorgverzekeraars.

Vooral voor zieken, excuus, zorgconsumenten, met een chronische aandoening is het toch elk jaar opletten geblazen. Immers, het kan zomaar gebeuren dat uw zorgverzekeraar geen contract meer sluit met het zorgbedrijf waar u klant bent. Of een ander contract waardoor u veel minder vergoed kunt krijgen.

Minder vergoed krijgen binnen de zorgverzekering

Omdat ik vorig jaar, blijkbaar prematuur, mijn queeste naar een betere zorgverzekeraar opgaf, miste ik dat mijn zorgverlener per 2025 in plaats van 100 nog 80 procent kreeg vergoed van de verzekeraar waarbij ik bleef.

Vandaar dit jaar mijn extra inspanning. En dan formuleer ik het mild. Loopt u even mee met mijn avonturen van afgelopen maand: rond 1 december ging ik op onderzoek uit. Welke zorgverzekeraar heeft een contract gesloten voor 2026 dat 100 procent vergoedt? Helaas pindakaas: niet iedereen was al klaar met onderhandelen. Het blijkt dat de deadline daarvoor weer 19 december is.

Dus braaf een alarm aangezet in mijn agenda. Op maandag 22 december begon ik de zoektocht opnieuw. Na enkele uren moest ik even gaan liggen. Er is geen centrale website die aangeeft door welke zorgverzekeraars het specifieke chronische zorgproduct dat ik wil consumeren, volledig wordt vergoed in 2026. Ook op vergelijkingswebsites niet.

Na een paar uur kalmeren begon ik opnieuw. Dan maar alle zorgverzekeraars één voor één langs. Dat duurde nog eens een paar uur. Bij bijna geen enkele kon ik, en dat zal vast aan mij liggen, op de website helder de informatie vinden die ik zocht. Integendeel.

Toen ging ik, uitgeput, slapen.

Bellen met het zorgbedrijf: de snelste weg naar duidelijkheid?

De volgende dag – o ja, ik ben sinds 19 december in een tropisch oord en door al deze stress kon ik ook nog eens nauwelijks genieten van al mijn pina colada’s – begon ik weer. Handen in het haar. Nadenken. Strategisch nadenken zelfs. En: eureka! Bel gewoon het zorgbedrijf op waar je chronisch klant bent, Zihni! Dat is toch makkelijker. Die kan opsommen met welke zorgverzekeraars het is gelukt om jouw zorgproduct geheel vergoed te krijgen in 2026. Aan de slag dus.

Ik belde. Stond in de wacht. Na 25 minuten muzak gaf ik het op. Dan maar even plonzen in het zwembad. Ontstressen. Na een bescheiden lunch met kreeft belde ik weer. Toen kwam ik wel aan de beurt. Na slechts 18 minuten. Maar de centrale receptioniste was streng. ‘Dit is een heel specifieke vraag voor een specifieke behandeling. Het antwoord heb ik niet paraat. U moet het zelf opzoeken op de website.’ Ik wilde haar bijna corrigeren: dank mevrouw, maar het is geen behandeling, maar een product.

Een succesvolle zorgklant

Ik zal mijn verhaal afronden, anders verpest ik ook uw gemoedsrust nog. Korte versie: na heel veel uren vond ik ‘zorgzoeker’ als trefwoord. Dat moet je kennelijk elke keer invoeren op de websites van elke verzekeraar. Dan goed doorklikken naar wat je zoekt. Blijven opletten. Noteren.

Al met al is het dus gelukt: ik vond een verzekeraar die mijn zorgproduct 100 procent vergoedt in 2026.

Het kostte enorm veel stress en nog veel meer tijd. Misschien is het daardoor dat ik deze column met gepaste trots kan afsluiten: ik voel me een succesvolle zorgklant.

Rest mij nog slechts u allen een heel gelukkig, en gezond, nieuwjaar te wensen.