Hoe Netflix ons helpt om de Kerst door te komen | Gerry kijkt tv

In de rubriek ‘Gerry kijkt tv’ pakt dr. Gerry van der List de afstandsbediening of het toetsenbord om eens te bekijken hoe de moderne wereld in elkaar steekt. Deze week bespreekt hij het uitgebreide kerstaanbod.

De aandacht voor Kerstmis begint overdadige, zelfs licht hysterische trekken te vertonen. De behoefte aan een leuk evenement in de donkere decembermaand is dermate groot dat alles uit de kast wordt gehaald om er een groots feest van te maken.

De geforceerde voorpret begint vroeg. Eind van de zomer halen tuincentra de kerstballen uit de voorraadruimte en in november, nog voordat de stoomboot van de Sint Nederland heeft bereikt, draait SkyRadio al Driving Home for Christmas van Chris Rea.

Fijn dat de NPO (nog) mooie series als deze maakt | Gerry kijkt tv Naar het artikel

Meer van Gerry van der List

Operazangeres klonk onwaarschijnlijk vals

In december zwelt het aantal kerstige programma’s op televisie aan. Het aanbod valt nauwelijks te overzien. Vanzelfsprekend is niet alles even geslaagd. Met De Kerststal van Nederland had KRO-NCRV de intentie een moderne, aansprekende versie van het bijbelse verhaal van de geboorte van Christus te presenteren.

Maar de live uitzending vanuit Maastricht miste geheel de allure van het paasspektakel The Passion en bleef vooral in de herinnering hangen doordat de operazangeres Francis van Broekhuizen onwaarschijnlijk vals klonk toen zij met Rotterdamse tongval Alles kan een mens gelukkig maken van René Froger ten gehore bracht.

Katja Schuurman dook op als collectant

Iets beter uit de verf kwam de muzikale bewerking van een seculier, maar eveneens erg geliefd kerstverhaal. De basis van Scrooge Live was A Christmas Carol van Charles Dickens, met nu live in Arnhem de schrijver Kluun als – erg – moralistische verteller.

Heel fijn was dat Katja Schuurman opdook als collectant in het stichtelijke programma dat kijkers uitnodigde geld te doneren voor behoeftige kinderen.

Mr. Bean maakt een feestelijk kerstmaal

Grappiger – en gelukkig zonder bedelacties – is een zeer vrije Netflix-variant op de Dickens-klassieker. In de korte serie Man vs Baby speelt Rowan Atkinson, op zijn vertrouwde, stuntelige Mr. Bean-manier, een goedsul die, na te zijn opgescheept met een baby, een zeer luxueus appartement van een vakantie vierend onsympathiek rijk stel moet bewaken.

Vanzelfsprekend gaat er van alles mis. Maar uiteindelijk trakteert de komische house- en babysitter een heel gezelschap op een feestelijk kerstmaal op kosten van de Scrooge-achtige eigenaren van het huis. Het kindje, dat de naam Jezus heeft gekregen, kraait van plezier en op de achtergrond klinkt, jawel, Driving Home for Christmas van Chris Rea.

Voor films hoef je niet meer naar de bios

‘Iedereen haat Netflix’ meldde de NRC begin deze maand. Dat was nogal overdreven. Met ‘iedereen’ doelde de krant op filmmaatschappijen die het vervelend vinden dat de populaire streamingdienst steeds meer films uitzendt.

Voor consumenten is dit alleen maar prettig. Om de nieuwe film met George Clooney, Jay Kelly, te zien, hoeven zij niet meer door weer en wind naar een dure bioscoop, maar kunnen ze lekker thuis blijven.

Netflix biedt weer voor elk wat wils

In december biedt Netflix ook weer voor elk wat wils. Van een mooie highbrow documentaire over het tijdschrift The New Yorker tot het slotseizoen van Stranger Things, van de spannende miniserie The Beast in Me tot het luchtige Emily in Paris. Ook valt – opnieuw – te genieten van kerstklassiekers, met Love Actually als de meest onweerstaanbare tranentrekker.

Kerstmis kun je het best met je dierbaren doorbrengen, zeggen ze. Maar voor wie Home Alone is of voor wie na het gourmetten met de familie uitgeput op de bank neerzijgt, is Netflix kijken ook best leuk.