Kim Kardashian is slechte actrice maar mooi rolmodel | Gerry kijkt TV

In de rubriek ‘Gerry kijkt tv’ pakt dr. Gerry van der List de afstandsbediening of het toetsenbord om eens te bekijken hoe de moderne wereld in elkaar steekt. Deze week prijst hij Kim Kardashian.

Voor ouderwetse heteroseksuele mannen valt er nog wel enig plezier te beleven aan All’s Fair. Want Kim Kardashian speelt de hoofdrol in deze nieuwe serie van Disney+. Verder valt er weinig positiefs te melden.

Het drama over een advocatenkantoor is dramatisch slecht. De Britse krant The Guardian sprak over een van de slechtste series ooit. De scores op websites met beoordelingen van visueel vermaak als Rotten Tomatoes en IMDb zijn uniek slecht.

Kardashian’s optreden onder vuur

Het is vreemd dat gerenommeerde actrices als Glenn Close en Naomi Watts zich hebben geleend voor dit misbaksel. Maar de pijlen richten zich vooral op het acteerwerk van Kardashian, die van haar optreden als raadsvrouw een modeshow leek te maken.

Dit was koren op de molen van haar talrijke critici. Zij betogen al lang dat de Amerikaanse televisiepersoonlijkheid het louter moet hebben van haar uiterlijk en famous for being famous is, omdat ze ineens beroemd werd vanwege een uitgelekt pikant filmpje.

Kardashian schonk vergiffenis aan overvaller

Kardashian reageerde gevat op het vernietigende commentaar op All’s Fair. Op Instagram plaatste ze een bloemlezing van de recensies en vroeg haar 354 (!) miljoen volgers of zij al hadden gekeken naar ‘the most critically acclaimed show of the year’. Dit is een prettige, humoristische manier van omgaan met kritiek.

Ook op andere momenten heeft Kardashian laten zien dat ze meer te bieden heeft dan een spectaculair paar billen. Bijna ontroerend was haar optreden dit voorjaar in een rechtbank in Parijs.

Ze getuigde daar hoe ze negen jaar geleden in die stad was overvallen en vastgebonden en beroofd. Het was een traumatische ervaring, maar in het gerechtshof toonde ze geen rancune. ‘Ik vergeef je,’ zei ze tegen een van haar overvallers. Grootmoedig en groots.

De advocatendochter studeert rechten

Van juridische zaken weet de reality-ster overigens inmiddels heel wat. De dochter van advocaat Robert Kardashian studeert al zes jaar rechten. Helaas zakte ze deze maand voor haar toelatingsexamen als advocaat, waardoor ze vooralsnog niet in de voetsporen van haar vader mag treden.

‘Ik ben nog geen advocaat,’ liet ze op Instagram weer met zelfspot weten, ‘ik speel gewoon nog een heel goedgeklede op tv.’

Succesvolle zakenvrouw met gevoel voor humor

Maar Kardashian is vastbesloten voort te gaan op de juridische weg die ze insloeg nadat ze in 2018 met succes gratie had gevraagd voor een vrouw die twintig jaar in de gevangenis had gezeten. Deze dame was veroordeeld tot levenslang vanwege een drugsmisdrijf.

Kim Kardashian is, al met al, een zeer succesvolle zakenvrouw die de opvoeding van vier kinderen combineert met een studie rechten, vergiffenis schenkt aan brute belagers, zich inzet voor gevangenen en gevoel voor humor heeft. Een geweldige actrice kan ze bezwaarlijk worden genoemd, maar een mooi rolmodel is ze wel.

