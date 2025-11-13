Hoe Katja Schuurman van een onzeker seksbeest een stralende tv-diva werd | Gerry kijkt TV

In de rubriek ‘Gerry kijkt tv’ pakt dr. Gerry van der List de afstandsbediening of het toetsenbord om eens te bekijken hoe de moderne wereld in elkaar steekt. Deze week steekt hij de loftrompet over Katja Schuurman.

Met Goede tijden, slechte tijden gaat het niet zo goed. Het gerucht gaat zelfs dat de soapserie na 35 jaar prime time op RTL4, wordt verbannen naar de streamingdienst Videoland.

Maar toen Katja Schuurman dit jaar kortstondig haar rentree maakte, schoten de kijkcijfers omhoog. Nederland kan geen genoeg krijgen van de inmiddels vijftigjarige tv-diva.

Schuurman kampt al lang met psychische problemen

De blijvende populariteit is begrijpelijk, want Schuurman geeft elk programma waarin ze verschijnt extra glans. Een des te opmerkelijkere prestatie vanwege al haar psychische problemen waarover ze in interviews openhartig heeft verteld.

Ze leed bijvoorbeeld aan een eetstoornis en worstelt met stemmingswisselingen en dwanggedachten die een beroep op medicatie noodzakelijk maakten.

De permanente onrust in haar hoofd deed Schuurman ook vluchten in de alcohol. Een paar keer kroop ze met te veel drank op achter het stuur. Een keer sloeg ze met haar auto over de kop, een andere keer werd ze veroordeeld.

Linda, Roos & Jessica bereikten snel sterrenstatus

Haar liefde voor een wijntje komt ook ter sprake in Ademnood. Dit is een boeiende driedelige documentaire op HBO Max die Schuurmans grote doorbraak belicht. Ze had al de aandacht, zeker van mannelijke kijkers, getrokken toen ze als Jessica Harmsen opdook in GTST. Maar een ster werd ze pas echt toen ze met haar collega’s Guusje Nederhorst en Babette van Veen ging optreden als meidengroep.

Schuurman was zeker niet de beste zangeres van het trio Linda, Roos & Jessica, zoals ze zelf ruiterlijk toegaf. Maar Eric van Tijn, medecomponist van hun eerste grote hit Ademnood, eiste dat zij de beginregels zou zingen: ‘Vannacht was heftig/ Je krijgt van mij een dikke tien,/’k Ging voor je lichaam,/ Daarna zou ik wel verder zien.’

De hese stem en de opwindende uitstraling van ‘dat prachtige meisje met die ogen die je niet loslaten’ (Henk van der Meijden in De Telegraaf) droegen sterk bij aan de impact van de ondeugende tekst. Katja, zo drukt oud-collega Winston Gerschtanowitz het wat grof uit, had het imago van een ‘seksbeest’.

Grote succes leidde niet tot sterallures

Ademnood heeft een enigszins tragische ondertoon. Omdat Guusje Nederhorst jong overleed, maar ook omdat goed duidelijk wordt hoezeer het spectaculaire succes de drie jonge vrouwen in verwarring bracht. Ze werden van hot naar her gesleept om voor volle zalen met joelende jongeren hun megahits te playbacken.

De overexposure leidde niet tot sterallures en zelfvoldaanheid. De aangenaam nuchtere jonge vrouwen vonden de hysterie die ze met hun optredens veroorzaakten, maar gekkigheid. Schuurman vertelt in de documentaire dat ze ondanks de plotselinge roem onzeker was over haar uiterlijk en capaciteiten.

Niet bezweken onder roem en mentale problemen

Schuurman is haar wulpse vormen altijd blijven exploiteren, onder meer door een naaktreportage in Playboy. Hierdoor zijn haar overige kwaliteiten nog weleens onderschat. Zo speelde ze in Theo van Goghs film Interview de gelauwerde acteur Pierre Bokma helemaal van het witte doek.

Daarnaast bleef ze als presentatrice indruk maken in een haast eindeloze reeks tv-programma’s met een hartelijkheid en spontaniteit die zelfs grote zuurpruimen tot vrolijkheid kunnen stemmen. Afgelopen weekend nog liet Schuurman, samen met Babette van Veen, een vol AFAS Live in Amsterdam dansen en zingen op de klanken van de oude liedjes van Linda, Roos & Jessica.

Het ‘nationale schatje’ (HP/De Tijd) van dertig jaar geleden bezweek niet onder roem, mentale problemen en verslavingsgevoeligheid en straalt ook als volwassen vrouw nog volop. Mooi om te zien.