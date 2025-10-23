Fabuleus of vermoeiend? De charme van de flamboyante homo | Gerry kijkt TV

In de rubriek ‘Gerry kijkt tv’ pakt dr. Gerry van der List de afstandsbediening of het toetsenbord om eens te bekijken hoe de moderne wereld in elkaar steekt. Deze week heeft hij het over karikaturale, zich aanstellende homo’s in tv-series.

De carrière van Ferry Doedens vertoont een neergaande lijn. Tegenwoordig verdient de acteur zijn brood op de pikante website OnlyFans, waar hij aan de liefhebber laat zien wat hij allemaal met zijn geslachtsdeel kan doen.

Hoewel hij uit de gratie is bij Goede tijden, slechte tijden, waar hij twee keer vanwege wangedrag werd ontslagen, mocht hij op 1 oktober nog wel even zijn gezicht laten zien in de jubileumaflevering van de al 35 jaar lopende soapserie.

Dit verdient Doedens ook wel. Het vroegere meisjesidool leverde namelijk een waardevolle bijdrage aan de homo-emancipatie. Zijn personage, Lucas Sanders, knoopte een relatie aan met een geslachtsgenoot, een mooie liefde die tot een feestelijke bruiloft leidde.

Helaas worden homo’s vaak nogal stereotiep in beeld gebracht

Vader Sanders had geen problemen met de amoureuze keuze van zijn zoon. ‘Het maakt me niet uit wie je bent,’ zei hij, ‘als je maar gelukkig wordt.’ Voor het spelen van het eerste openlijk homoseksuele personage in GTST mocht Doedens in 2011 de Gay Media Award in ontvangst nemen.

Homo’s worden vaak stereotiep in beeld gebracht

Niet alle inwoners van Nederland zijn even ruimdenkend als de vader van Lucas. De tolerantie lijkt, mede ten gevolge van een bepaalde demografische ontwikkeling, zelfs af te nemen.

Daarom is het goed dat een populair personage in een – vroeger – veelbekeken serie ertoe bijdraagt dat kijkers homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld gaan vinden.

Helaas worden homo’s vaak nogal stereotiep in beeld gebracht. Kijk naar Jari in Gooische Vrouwen, waarvan net het zevende seizoen op Videoland is begonnen.

De door Alex Klaasen gespeelde stylist is zo’n typisch verwijfde homo die in malle, uitzinnige, Splinter Chabot-achtige outfits heupwiegend en kirrend door het beeld loopt en voortdurend valse opmerkingen maakt. Echt leuk is Jari eigenlijk niet, eerder een wandelend cliché.

Karikaturale homo’s zouden sympathie genieten

In series draven geregeld nichterige homo’s op. Te denken valt aan Anthony in Sex and the City, Jack in Will & Grace en Brian in Shrinking. Na het informeren bij ChatGPT naar meer voorbeelden verschijnt een politiek-correcte boodschap op het beeldscherm. ‘Nichterig’, zo deelt de chatbot op strenge toon mee, is een denigrerende term. Je mag wel zeggen: flamboyante homoseksuele personages.

Vanzelfsprekend mag Alex Klaasen naar hartenlust een karikaturale homo neerzetten

Na onder anderen Cam uit Modern Family te hebben genoemd, betoogt ChatGPT dat zulke nichterige, pardon: flamboyante personages een ‘sterke amusementswaarde’ hebben en met hun ‘gevoel voor stijl en emotionele openheid’ de sympathie genieten van een breed publiek.

Het is niet duidelijk of deze stelling op grondig kijkersonderzoek is gebaseerd. Het moet toch wel een apart slag volk zijn dat hard moet lachen om de zogenaamd stijlgevoelige Jari uit Gooische Vrouwen en hem een sympathieke figuur vindt.

Een gewone homo in een serie is een verademing

Vanzelfsprekend mag Alex Klaasen naar hartenlust een karikaturale homo neerzetten. Artistieke vrijheid dient altijd voorop te staan. Maar een grote bijdrage aan de emancipatie van homo’s lijkt Jari niet te leveren. Het flamboyante personage bevestigt eerder vooroordelen.

Het is dan ook heel fijn om af en toe in een serie een homo te zien die gewoon overkomt. Zoals in Black Doves. Ben Whislaw speelt in dit Britse Netflix-drama een crimineel met een seksuele voorkeur voor mannen.

Maar daar wordt verder helemaal niet bij stilgestaan. Homoseksualiteit is in Black Doves iets waar niet om gelachen hoeft te worden of moeilijk over hoeft te worden gedaan. Echt een verademing is dat.